To je to. Ovo će biti moja zadnja sezona u Formuli 1. To sam odlučio prošle zime. Nije bilo lako, ali mislim da je nakon ove sezone vrijeme za nove stvari. Iako sezona još traje, želim zavaliti obtelji, svim mojim momčadima i svima koji su uključeni ili su bili uključeni u moju karijeru, a posebno svim navijačima koji su bili uz mene svo ovo vrijeme, napisao je Finac Kimi Räikkönen (41) na Instagramu i tako najavio kraj velike vozačke karijere.

A sve je započelo još davne 2000. kad je dobio priliku testirati bolid Saubera na Mugellu, a nakon što je drugi dan kao testni vozač vozio brže od Pedra Diniza, odlučili su ga potpisati sljedeće sezone. Debitirao je u Australiji 2001. i uzeo bod, a navodno je i spavao sve do pola sata prije utakmice.

Samo godinu dana kasnije prešao je u McLaren, a u njihovom je bolidu i prvi put pobijedio u Maleziji. Nakon što je do 2006. bio u redovima McLarena, sljedeće je sezone prešao u Ferrari i potpisao ugovor na tri godine te je odmah u prvoj sezoni uzeo naslov svjetskog prvaka.

Godinu dana kasnije završio je treći, a nakon što mu je završio ugovor s Ferrarijem napusto je Formulu 1 na godinu dana. Natjecao se u reliju i NASCAR-u, a 2012. se vratio u Lotus. Ostao je tamo dvije godine, pa se vratio u Ferrari i tamo proveo još četiri godine. Zadnje tri sezone proveo je u Alfa Romeu u kojem će odvoziti svoje posljednje F1 utrke.

Ima 21 pobjedu te 103 postolja u 341 odvoženoj utrci. Kraj je to jedne velike karijere, a legendarni 'Iceman' nastavit će svoj put negdje drugdje.

- Možda je došao kraj za mene u Formuli 1, ali ima još mnogo toga u životu što želim iskusiti i u čemu želim uživati. Vidimo se negdje nakon svega! Vaš Kimi - završio je Finac.