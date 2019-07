'Finale neću nikada pogledati, a promijenio bih jedino suca...'

Prije godinu dana cijela Hrvatska željno je iščekivala finale Svjetskog prvenstva protiv Francuske, gradovi su bili obojeni u 'kockice', jednostavno tada su baš svi živjeli 'vatrene'.

Nekoliko minuta nakon poraza tuga je bila prisutna, bilo je i suza. Ali kada smo shvatili što smo zapravo postigli, kada su se emocije malo slegle, sreći nije bilo kraja. Poraz se brzo zaboravio, veliko slavlje moglo je početi.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Prošlo je godinu dana, ostao je ponos, ostala je sreća, ostalo je zadovoljstvo, ali ostala je i žal što Hrvatska nije postala prvak svijeta. Emocije su još uvijek prisutne, ostat će dugo. Jedno nezaboravno ljeto, uspomena za cijeli život, a našoj Hrvatskoj za povijest - rekao je Zlatko Dalić za Dnevnik Nove TV o danu koji će zauvijek ostati zapisan kao jedan od najvećih uspjeha hrvatskog sporta.

Hrvatska je tada izgubila od Francuske 4-2, no to je vrlo brzo palo u zaborav. Kako je Dalić pripremao igrače za finale?

- Inzistirao sam na tome da uživaju u nogometu. Kazao sam im: 'Došli ste do finala, povijest ste napravili. Ne treba biti sputan, uživajte, igrajte nogomet, sve ste napravili. Naravno da želimo pobijediti, ali finale je nešto što se doživi jednom u životu ili nikada. Vi to morate znati cijeniti i poštovati. Igrajte i uživajte, ništa drugo - rekao je Dalić, a onda i priznao da reprizu finala još nije rekao.

Foto: Elmar Kremser/DPA/PIXSELL

- Nisam još pogledao finale i kako stvari stoje, nikada je i neću pogledati. Onda bi bilo još više tuge, još više žala. Primili smo dva gola zbog pogrešaka suca. Ako bi što promijenio, promijenio bih suca u finalu. Sve drugo bilo je na našoj strani. Možda najbolje poluvrijeme hrvatske reprezentacije na turniru, najbolja igra. Izgubili smo, to smo morali prihvatiti. Postali smo viceprvaci, upisali smo se u povijest. Eto, možda to nekad i pogledam, ali zasad ne.

- Najveći ključ je kvaliteta naših igrača, koja je ogromna. Druga stvar, nosio nas je rezultat. Svaka pobjeda davala nam je još veću snagu, veći moral i energiju. Kada smo gledali što se događa u Hrvatskoj, to je bio još jedan poticaj. Sve nas je gurala u pravom smjeru, ali najvažnija je kvaliteta naših igrača. Na tu kvalitetu smo nadogradili zajedništvo, energiju, taktiku… U stanju u kakvom su bili naši igrača, sve je bilo moguće - kaže izbornik.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tri igrača su se nakon Mundijala oprostila, neki su mučili muku s ozljedama i to se osjetilo na rezultatima. Ispali smo iz A skupine Lige nacija, a i izgubili smo od Mađarske u kvalifikacijama za Euro. No to ne brine Dalića koji vjeruje u svoje igrače.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Jesmo li zadovoljni razgovarat ćemo u studenom kada prođu kvalifikacije. Kada se Hrvatska plasira na Euro, onda ćemo razgovarati što je i kako bilo. Ali teško je bilo očekivati da ćemo nastaviti u istom ritmu. Neki su se igrači oprostili, neki su bili ozlijeđeni, a mi nemamo preveliki izbor igrača. S druge strane, svaki naš protivnik je bio maksimalno motiviran, htio je pobijediti viceprvaka svijeta. To su bili objektivni problemi. Međutim, ja sam i dalje optimist, vjerujem u hrvatsku reprezentaciju, u našu igru, u naš plasman na Euro. I u ponovno veselje kao što je bilo prošlog ljeta.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Mnogim našim reprezentativcima je porasla cijena nakon SP-u u Rusiji, a neki od njih su tražena roba na tržištu i ove godine. Ante Rebić, Dejan Lovren i Ivan Rakitić su igrači čiji su transferi najbliži.

- Oni su na visokoj cijeni, viceprvaci svijeta. Oni sami znaju što je za njih najbolje, vidjet ćemo što će biti - zaključio je Dalić.