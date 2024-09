Finalist Lige prvaka u Areni: 'Hansen ih je čak i usporavao'

Nakon šest mjeseci, od remija Zagreba i Montpelliera u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka, rukomet se vraća u Arenu. Prošle godine nije za Zagreb ni dobro ni obećavajuće krenulo na domaćem terenu protiv Kiela, a nije ni ove na gostujućem jer je Zagreb morao više i bolje od -7 u Kielcu.

- Zanimljivo, i u prvom kolu prošle sezone izgubili smo istim rezultatom 23-30, ali tada je utakmica bila riješena već u 10. minuti, dok smo u Kielcu parirali 50 - kaže trener Andrija Nikolić uoči gostovanja europskog viceprvaka Aalborga (18:45).

Konferencija za medije RK Zagreb | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tih dobrih 50 minuta bilo je "u ništa" jer je u zadnjih 10 Zagreb pošteno počastio oslabljene Poljake koji su se nudili, ali su zagrebaši u završnici počastili još više, za ovu razinu zabrinjavajuće previše. A prilika poput ovih u gostima ovakve skupine možda više neće biti...

- Analizom smo utvrdili da smo im dali izravno u ruke osam lopti! Iz toga smo primili sedam golova i to je za Ligu prvaka previše. To nisu bile greške da lopta ode na tribinu, u aut ili slično. Promašili smo i dva sedmerca kada se lomilo. Da nam je netko rekao u 50. minuti da ćemo biti na 22-23, svi bismo prihvatili. Da je završilo tri-četiri razlike, bilo bi barem ljepše u glavi, ali ne smije nas to srušiti u glavi - vraća film kapetan Jakov Gojun, prvi čovjek obrane koja je na kraju primila 30 golova, uz šest promašenih sedmeraca Kielca.

Zagreb i Aalborg sastali se u 4. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nije lako igrati obranu minutu i pol protiv Karaljoka, koji je među dva najbolja pivota na svijetu i onda u napadu brzo izgubiti loptu. Kod kuće se još to i može izvući obranom, ali u gostima krene nizbrdo. Ne upirem prstom ni u koga, možda ja budem najlošiji protiv Aalborga. Dečki su svjesni pogrešaka. Trebamo vjerovati i dočekati pet loših minuta protivnika, pa tako i Aalborga u srijedu.

Danci su aktualni finalisti Lige prvaka i tomu ne treba jači dodatak. Od promjena dvije su glavne, odlazak Stefana Madsena s klupe nakon 10 godina te dolazak Maika Machulle, odnosno rukometni kraj Mikija Hansena. Ekstra dodatak na sredini majstorima Vlahu i Arnoldsenu je portugalski srednjak Miguel Martins iz Szegeda, a da se ne osjeti previše Landinov izostanak zbog ozljede, tu je Šveđanin Fabian Norsten. U prvom kolu Nantesu su zabili 38, Arnoldsen 11...

Zagreb i Aalborg sastali se u 4. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nema veće razlike u odnosu na prošlu sezonu osim Hansena, koji ih je čak i malo usporavao. Kao i svi Skandinavci igraju puno jedan na jedan i stvaraju višak u čemu prednjači Arnoldsen. Teško im je naći slabe strane, pokriveni su na svim pozicijama, ali vjerujem da mi dobro radimo, treniramo i da imamo opet što reći u Ligi prvaka - vjeruje Nikolić.

- Za mene je Aalborg bolja ekipa od Kielca. Kad pogledaš kadar, ne znaš gdje im je slaba točka. Igrali smo prošle sezone neriješeno i zašto ne bismo to opet ponovili - nadovezao se Gojun.

Zagreb i Aalborg sastali se u 4. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kos je zabio šase za 30-30 dvije sekunde prije kraja, ali da podsjetite kako je to momčad tada izvela?

- Kao i inače, velikim fanatizmom i borbenošću, uz dosta 5-1 obrane. Imamo planove to ponoviti - na kraju će trener Zagreba, uz optimizam da će viroza popustiti Dibirova i Beljavskog.