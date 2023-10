Fizioterapeut zagrebaša: Četvrti po redu, a nije Prijović. Možemo li besplatno napuniti dio Arene?

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović nema problema i četiri dana zaredom do kraja napuniti zagrebačku Arenu i to cijenama ulaznica od 25 do 130 eura, a onda tu dolazi i hrvatski sport. Govorila je o tome Ivana Brkljačić, a sad se našalio i fizioterapeut RK Zagreba Damir Kajba prije nego što hrvatski prvaci u Ligi prvaka igraju kod kuće protiv danskog Aalborga.

- Četvrti po redu, dođi u Arenu Zagreb! Ne, nije Aleksandra Prijović, nego RK Zagreb igra četvrtu po redu utakmicu Lige prvaka sa HC Aalborg, kojeg predvodi jedan od najboljih igrača svijeta Mikkel Hansen - započeo je Kajba pa nastavio:

- Ako može Aleksandra (protiv dotične nemam ništa i sam osobno slušam takvu glazbu) napuniti Arenu Zagreb za ozbiljnu lovu, da vidim možemo li besplatno napuniti barem donji prsten Arene kako bi pogurali naše dečke da probaju osvojiti važne bodove - objasnio je.

Nakon pobjede protiv norveškog Kolstada (31-20) kojeg je predvodio još jedan od ponajboljih svjetskih rukometaša Sander Sagosen, Zagrebaši žele još jedan 'veliki skalp'.

- Za one neodlučne, čuo sam iz prve ruke da će Aleksandra biti na tekmi, pa je to prilika za fanove da se slikaju i uzmu autogram. Prvih 100 koji dođu imaju za nagradu osjećaj da sport još nije umro. ULAZNICE BESPLATNE - zaključio je.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Da, već je neko vrijeme praksa da se ulaznice za utakmice Zagreba mogu preuzeti na blagajni Arene, a i dalje je gledatelja - jako malo. Bilo kako bilo, možda se nešto pokrene barem i kroz šalu...