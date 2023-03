FNC 10: Brazilac u Ljubuškom ulazi na pjesmu repera Žuvija, nastupa i vatrogasac...

Sve je spremno za FNC 10. Hrvatska MMA organizacija prvi put radi priredbu izvan Lijepe Naše. Priredba će se održati u Gradskoj športskoj dvorani Ljubuški. Preliminarni dio možete pratiti besplatno na YouTube kanalu 24sata.

Preliminarni dio

Priredbu otvara Tomislav Sičaja, borac iz obližnje Prozor-Rame te će imati glasnu podršku s tribina. Bivšem policajcu to će biti profesionalni debi, a ide na Mađara Rolanda Szolnokija (-77 kg). I on je debitant. Bugarin Rusi Minev (1-0) u kategoriji do 66 kilograma ide na Mađara Gergelya Szentpálija (5-3).

Bosanskohercegovački borac Selver Mahmić (0-1) u kategoriji do 77 kilograma ide na Talijana Michaela Realija (2-2). Mahmić je vatrogasac. Uzeo je godišnji kako bi dio priprema mogao provesti u zagrebačkom ATT-u. U istoj kategoriji Ljubušak Ante Alilović (3-3) ide na Srbina Miladina Kolarskog (5-6). Alilović nije zadovoljio vagu pa će ostati bez dijela honorara.

Glavni dio

Glavni dio priredbe bit će dostupan putem platforme FNC.tv po cijeni od 5,31 euro. Otvaraju ga Ivan Sičaja (2-0), Tomislavov brat te Moldavac Nelu Bogdan (1-2) u kategoriji do 66 kilograma. Sičaja je diplomirao radiologiju u Mostaru.

Leon Krajačić (5-4) ide na srpskog borca Nenada Avramovića (10-8), koji debitira u FNC-u. Debitant je i Azerbajdžanac Tariel Abbasov, europski i svjetski prvak u combat sambu.

Abbasov već neko vrijeme trenira u zagrebačkom ATT-u, a karijeru je gradio i kroz Eagle, organizaciju koju je donedavno držao Habib Nurmagomedov. Abbasov ide na Brazilca Maura Paixãa (10-5). Borit će se u kategoriji do 77 kg.

U sunaslovnoj borbi (-70 kg) susreću se Crnogorac Miloš Janićić (15-3) i Brazilac Joelson Nascimento (11-8).

U glavnoj borbi večeri argentinsko-hrvatski borac Francisco Barrio (10-3) ide na Brazilca Arlena Ribeira (12-4). Radi se o inauguralnoj borbi za pojas u lakoj kategoriji (-70 kg).

Ribeiro je u FNC-u debitirao u rujnu prošle godine te je u Puli pobijedio Kerkera Silvu. Tad je u kavez ušao na Thompsonovu pjesmu "Dolazak Hrvata", a sad će na "Ulice pamte" splitskog repera Žuvija.

- Ja ulazim na 'Dolazak Hrvata'. Ne bih mu dopustio da uđemo na istu pjesmu, ha, ha. Nemam pojma zašto ulazi na hrvatske pjesme, mora da mu se sviđaju. Ima više iskustva od mene, borbu će pokušati održati na nogama, a na meni je da mu osujetim plan - rekao je Barrio.

Rezultati vaganja

