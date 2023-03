'Magistrirao sam radiologiju i mislio u Njemačku raditi, ali tad sam zagrizao za MMA i to je to'

U karateu sam bio do 18. godine, a kad sam krenuo na fakultet, prekinuo sam s tim i nastavio s nogometom. Ništa nismo imali što se tiče borilačkih sportova, uopće se nije pričalo ni čulo o MMA-u. Trenirali smo u podrumu vlastite kuće. Prvo je išla tehnika pa jaki sparing, a to nije prolazilo bez ozljeda jer nismo imali adekvatnu opremu niti smo se znali štititi. Redovno smo imali šljive oko očiju i krvave noseve, mama je gledala tko je koga nalupao, započeo je Ivan Sičaja (29, 2-0) u najavi meča na nadolazećoj desetoj priredbi Fight Nation Championshipa koja će se održati ove subote, 4. ožujka u Ljubuškom u Bosni i Hercegovini.

Tamo će mu s druge strane stajati Moldavac Nelu Bogdan (29, 1-2), a osim Ivana, borit će se i njegov brat Tomislav (24) kojeg u profi debiju čeka okršaj protiv Mađara Rolanda Szolnokija (23). A nije sve izgledalo kao da će braća Sičaja krenuti ozbiljno u MMA.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Sičaja najavio nadolazeći meč

- Završio sam magisterij radiologije pet godina, a prvotno je bio plan otići u Njemačku i zaposliti se te trenirati nešto sa strane. Ali došla je korona i nije se nigdje moglo. Ostao sam kod kuće, nisam se mogao normalno zaposliti ni ništa. U to vrijeme smo trenirali kod kuće, otišli smo na dva turnira i tad sam ja 'zagrizao' za to. Bila je odluka da ne možeš raditi od osam do 16 i trenirati i očekivati da u tome budeš najbolji pa sam krenuo sve dati u to, opisao je Ivan.

Nakon spomenutih dolazaka na amaterske turnire FNC-a, prvu je profesionalnu borbu odradio protiv Matea Bolfana (22, 2-2) u lipnju prošle godine u Karlovcu gušenjem u drugoj rundi, a zatim je odmah u rujnu u Puli nakon tri teške runde slavio protiv Pape Sambe Thiama (23, 0-1)

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Prvi meč je prošao lakše nego očekivano, za njega su svi znali, a za mene nitko. Već je izgradio ime preko FNC-a, ali meni su davali dosta šanse. Za mene je prošlo odlično, iskoristio sam priliku i to završio u prvoj rundi. Poslije toga sam dobio ponudu za Pulu, radili smo tri runde po pet minuta, bila je teška borba, ali bilo je to novo iskustvo pred tolikom publikom - rekao je 'Tirke' pa se prisjetio upečatljivog trenutka iz meča:

'Krenuo mi se beljiti, tu sam poludio'

- Bio sam na parteru i udarao sam ga u lice, zarobio sam mu jednu ruku. Toliko je tvrd da je 'jeo' te udarce, a u jednom trenutku mi se krenuo beljiti i nešto po svom jeziku govorio, tu sam poludio i rekao mu 'sad ću ti j**ati majku' i počeo ga još jače udarati.

Ulaznice su u prodaji putem kupikartu.ba sustava, a podsjetimo, FNC s jubilarnom desetom priredbom u Ljubuški u Bosnu i Hercegovinu stiže 4. ožujka. Oni koji priredbu neće moći pratiti uživo iz dvorane, to će moći napraviti kupnjom PPV-a putem FNC.tv, dok će uvodne borbe biti dostupne besplatno putem YouTube kanala 24sata.

