FNC amaterska MMA liga opet u igri: Dokazivanje za Armagedon

Drugo natjecanje amaterske MMA lige na rasporedu je 31. listopada u dvorani zagrebačkog ATT-a! FNC daje priliku mladim borcima koji imaju priliku dokazati se i izboriti pozivnicu za sljedeći Armagedon turnir

<p>Mladi borci iz Hrvatske i okolice imaju veliku priliku skupiti iskustvo boreći se u <strong>FNC</strong>-ovom kavezu u dvorani zagrebačkog ATT-a na drugom izdanju MMA amaterske lige! Četiri natjecanja raspoređena kroz godinu dana odlučit će najboljeg amaterskog borca u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj konkurenciji.</p><p>- Zadnje smo radili amatersku ligu u drugom mjesecu i bilo je to fenomenalno iskustvo s puno natjecatelja, platforma gdje se amateri mogu najbolje pokazati jer trenutno ne postoji nijedan takav drugi turnir. Otvorila se prilika da napravimo i drugi turnir s mjerama koje ćemo morati uvesti kako bi sve prošlo u najboljem redu - započeo je trener iz zagrebačkog <strong>ATT-a,</strong> <strong>Saša Drobac </strong>koji je ujedno i predstavnik organizatora.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Iza kulisa Armagedona</strong></p><p>Za nastup će svaki borac dobiti bod, a za pobjedu dva boda te će se turnir bodovati po ligaškom sistemu - odnosno, oni koji će biti bolje plasirani na pojedinom turnirskom natjecanju, imat će više bodova koji će se računati po ligaškom sistemu na četiri turnira. Dok će mlađi uzrasti nositi štitnike za potkoljenice, rukavice (7 oz) i zaštitnu kacigu, seniori će se boriti bez zaštitnih kaciga. </p><p>- Bit će dovoljno vremena između svake borbe kako bi se sve održalo prema epidemiološkim propisima te ćemo s kvalifikacijama početi dovoljno rano. Seniori su razmaknuti od juniora i kadeta, a najbolji će pojedinci biti i u prijenosu. Seniori kreću od četiri sata osminom finala. Prijavljeno je osamdesetak natjecatelja, a očekujemo super borbe i mislim da ćemo samim prijenosom dati borcima dodatni motiv da daju sve od sebe i pruže dobre borbe. Kako je i Dražen rekao, bit ce ovaj dobar ogled za <strong>Armagedon</strong>. - govori Saša osvrćući se na prijenos polufinala i finala lige koje možete pratiti ekskluzivno na YouTube kanalu 24 sata u subotu od 17 sati.</p><p>Novčanih nagrada nema, ali je ovo velika prilika za dokazivanje i svojevrsno 'tabanje puta' novih MMA boraca. A dodatni motiv će im biti i stručni komentatori - novopečeni borac poljskog KSW-a <strong>Francisco </strong>'Croata' <strong>Barrio </strong>kao stručni komentator uz <strong>Ozrena</strong> <strong>Radavića</strong>. </p><p>- Pobjednici seniorskih kategorija moći ce se javiti za Armagedon sljedeće godine, a zatim imaju vremena pa jednog dana mogu nastupiti i na FNC priredbama - zaključio je Drobac.</p><p>Kadeti će nastupati u kategorijama do 57, 61, 66, 70, 77 i 84 kg, a juniori i seniori do 61, 66, 70, 77, 84, 93 i više od 93 kg</p>