Treće izdanje FNC-ove amaterske MMA lige gledali smo u dvorani zagrebačkog ATT-a, uz izravan prijenos na YouTube kanalu 24sata, a bilo je to pravo zagrijavanje za ono što nas očekuje, odnosno obračun za teškaški pojas UFC-a između prvaka Stipe Miočića (38, 20-3) i Francisa 'Predatora' Ngannoua (34, 15-3)!

Amaterski borci iz Hrvatske, Crne Gore, BiH i Slovenije imali su priliku za dokazivanje na velikoj sceni, nakon sedam sati natjecanja, dobili smo finaliste, a nakon toga i pobjednike trećeg izdanja FNC-ove amaterske MMA lige.

POGLEDAJTE VIDEO: Cijeli "event"

U finalu bantam kategorije (do 61 kilograma) našla su se dva člana zagrebačkog Ban Teama, Nikola Artiček i Luka Miklečić te se nisu borili već odlučili kako je pobjednik Miklečić.

Također, u perolakoj kategoriji (do 66 kilograma) u finalu su bila dva borca iz Ban Teama Marin Grgić i Fran Luka Đurić, a odluka kluba bila je kako će pobjednik biti Đurić.

Najuzbudljiviji meč večeri gledali smo u finalu lake kategorije (do 70 kilograma), između Erika Pletikosa iz pulskog Trojan Teama i Stefana Marića iz Ramakić Combata iz Pazina. Napravio je dvije velike pogreške Pletikos, prvo je udario u genitalije protivnika, a rundu kasnije udario i u potiljak te je za to dobio dva negativna boda. Imao je Marić dva pokušaja trokuta u drugoj rundi, ali nije ih uspio zaključati. Nakon dvije runde s 10-9 za borca iz Pule i dva negativna boda, treća je runda odlučivala. No, tamo je bio malo bolji Pletikos i na kraju je proslavio osvajanje titule uz trenera Zelga Galešića. Pletikos je odlukom organizatora proglašen i najboljim borcem turnira.

A upravo je Galešić morao intervenirati u finalu velter kategorije (do 77 kilograma) jer je Luka Vrtačić, brat finalista Armagedona u srednjoj kategoriji, Andija Vrtačića, nezgodno stao na samom ulasku u borbu i izgledalo je kao da mu je iskočilo koljeno. Prvu intervenciju napravio je legendarni hrvatski MMA borac i digao člana svog kluba, a pobjedu je na kraju odnio Alberto Antić iz zagrebačkog Ban Teama jer protivnik nije mogao nastaviti borbu.

U finalu srednje kategorije (do 84 kilograma) susreli su se Dražen Šimunović iz Slava MMA kluba iz Mostara te njegov sugrađanin Tomislav Sičaja, koji nema klub, već trenira u svom podrumu, te je istaknuo da uči gledajući videe na internetu. Nakon tri runde pravog 'rata' pobijedio je Sičaja, koji bi sreću mogao potražiti i u nekom klubu, ako je već sam napravio ovakav iskorak.

Kako se u finalu teške kategorije (iznad 93 kilograma) pobjednik jednog polufinala Milenko Stametović iz Podgorice nije mogao boriti zbog ozljede, tako je pobjednik kategorije bio Juraj Soldo iz mostarskog MMA kluba Slava.

Glavna borba večeri bila je ona u finalu poluteške kategorije (do 93 kilograma), koja je završila gušenjem u prvoj rundi. Aleksandr Drabinca prisilio je na predaju Marija Zeljka iz Alliance BD-a i uzeo zlato u poluteškoj.