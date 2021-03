Prije svake borbe jedemo salatu, ćufte u umaku i kruh s češnjakom, otkriva Ryan Marie, supruga američko-hrvatskog MMA borca Stipe Miočića (38).

- To je nešto što uvijek voli jesti i stalno traži da mu to njegova majka Kathy ili ja pripremimo. On voli rutinu. Sve mora biti isto, svaki put - dodala je Ryan Marie, a Stipina majka Kathy, rodom iz Cetingrada kraj Karlovca, kroz smijeh je kazala:

- Sin mi voli svinjetinu, pa mu moram ubaciti i koji odrezak s tim okruglicama.

POGLEDAJTE VIDEO: Miočić ekskluzivno za 24sata

Zna Stipe da ga protiv francusko-kamerunskog borca Francisa Ngannoua (34) čeka težak okršaj na UFC-u 260 za obranu pojasa u teškoj kategoriji. Priredba počinje sutra u 4 sata po našem vremenu uz prijenos na portalu gol.hr, a njihov je meč glavni u programu.

Stipe je MMA zajednicu oduševio skromnošću. Iako je, bez sumnje, možda i najveći teškaš svih vremena (uostalom, to je priznao i njegov protivnik Ngannou uoči borbe), i dalje radi kao vatrogasac u postaji Valley View. Tri dana prije polaska u Las Vegas ondje je vrijedno prao posuđe.

- Obično izaberem smjenu nekoliko dana prije polaska - pojasnio je Stipe svoj ritam pred kamerama UFC-a dok je sa spužvicom u ruci prao posuđe nakon zajedničkog obroka s kolegama, a zatim se uhvatio i metle te pomeo pod. Uz svoj posao je čak ponešto i zapjevao, a nadamo se da će u slavljeničkom raspoloženju biti i nakon borbe.

Podsjetimo, Stipe je Ngannoua već pobijedio prije tri godine nakon pet rundi “rata” jednoglasnom sudačkom odlukom. Uništio ga je tad Miočić hrvanjem, pa se Ngannou sad bolje pripremio i u kutu će mu biti Kamaru Usman, Nigerijac kojemu je hrvanje baza i koji suvereno drži pojas u UFC-ovoj velter kategoriji.

- Stipe je bio bolji te večeri, ali mrzim gledati tu borbu. Činio sam puno pogrešaka, nisam bio svoj, čak sam se i borio bez emocija. Ali ovog puta stvari će biti drukčije. Nadao sam se da će pojas i dalje biti u njegovim rukama. Oduvijek sam htio ponoviti borbu s njim. Želim osvetiti taj poraz i dokazati da sam najbolji - rekao je odlučno Ngannou.

Borba će biti u UFC-ovu Apex centru, koji ima malo manji kavez, pa bi Miočićeva superiornost u parteru trebala doći do izražaja.

- Mislim da je Francis jako napredovao, definitivno u taktici. Nokautirao je puno protivnika. Samopouzdan je, ali na njegovu nažalost, ja sam prvak i ništa se neće promijeniti - rekao je Stipe, koji, kao i uoči prve borbe s Predatorom, čeka dijete.

Tad je dobio curicu Meelu Claire, a na ljeto bi trebao doći i sinčić. Kad je prije nekoliko godina bio u Hrvatskoj, kazao je da će prvog sina nazvati Blaž, po djedu.

Pitanje koje se nameće je što ako pobijedi. Već mu je 38...

- Ne znam! Nastaviti boriti se, zabavljati se... Onog trenutka kad se prestanem zabavljati, bit će gotovo...