VEĆ ŠOKIRAO JEDNOG HRVATA

FNC potvrdio drugu borbu za pojas u Ljubljani: Prvak Ivan Sičaja protiv opasnog Nijemca

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 14 min
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Ivan Sičaja - Pawel Politylo | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ivan 'Tirke' Sičaja brani titulu protiv opasnog Eduarda Kexela u Ljubljani! Hoće li Sičaja zadržati pojas ili će Kexel iznenaditi? FNC spektakl donosi sudar stilova

Admiral

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, objavila je još jednu borbu za titulu na nadolazećem spektaklu u Sloveniji. U prvoj obrani naslova u perolakoj kategoriji do 66 kilograma, prvak Ivan 'Tirke' Sičaja (8-1) suočit će se s opasnim njemačkim borcem Eduardom Kexelom (12-3). Borba je zakazana za 11. travnja u Areni Stožice u Ljubljani.

Sičaja se u kavez vraća samo šest mjeseci nakon što je osvojio pojas, a organizacija ga je u objavi opisala kao "čvrstog i proračunatog borca koji čeka jednu pogrešku i tjera protivnike da plate". Njegov stil donio mu je status prvaka i jednog od najopasnijih boraca u kategoriji.

S druge strane, izazivač Eduard Kexel u FNC-u je debitirao na priredbi u Münchenu, gdje je uskočio kao zamjena u kategoriji do 70 kilograma i ostavio sjajan dojam nokautiravši Filipa Pejića. Sada se spušta u perolaku kategoriju s namjerom preotimanja pojasa prvaku.

"Dolazi u Arenu Stožice uzeti pojas", stoji u najavi FNC-a, koji ističe kako se radi o sudaru različitih stilova. Ova borba je druga potvrđena borba za titulu na FNC 29 priredbi u Ljubljani. Glavna borba večeri bit će okršaj za pojas poluteške kategorije između prvaka Mateja Batinića i slovenskog izazivača Jakoba "Gorille" Nedoha.

Na programu je i okršaj između poljskog teškaša Michała Andryszaka i Valdrina Istrefija. Ova najava stiže dok se FNC priprema za događaj u Slavonskom Brodu u subotu koji predvodi Marko Bojković protiv Ivana Vulčina.

