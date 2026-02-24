FNC potvrdio drugu borbu za pojas u Ljubljani: Prvak Ivan Sičaja protiv opasnog Nijemca

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, objavila je još jednu borbu za titulu na nadolazećem spektaklu u Sloveniji. U prvoj obrani naslova u perolakoj kategoriji do 66 kilograma, prvak Ivan 'Tirke' Sičaja (8-1) suočit će se s opasnim njemačkim borcem Eduardom Kexelom (12-3). Borba je zakazana za 11. travnja u Areni Stožice u Ljubljani.

Sičaja se u kavez vraća samo šest mjeseci nakon što je osvojio pojas, a organizacija ga je u objavi opisala kao "čvrstog i proračunatog borca koji čeka jednu pogrešku i tjera protivnike da plate". Njegov stil donio mu je status prvaka i jednog od najopasnijih boraca u kategoriji.

S druge strane, izazivač Eduard Kexel u FNC-u je debitirao na priredbi u Münchenu, gdje je uskočio kao zamjena u kategoriji do 70 kilograma i ostavio sjajan dojam nokautiravši Filipa Pejića. Sada se spušta u perolaku kategoriju s namjerom preotimanja pojasa prvaku.

"Dolazi u Arenu Stožice uzeti pojas", stoji u najavi FNC-a, koji ističe kako se radi o sudaru različitih stilova. Ova borba je druga potvrđena borba za titulu na FNC 29 priredbi u Ljubljani. Glavna borba večeri bit će okršaj za pojas poluteške kategorije između prvaka Mateja Batinića i slovenskog izazivača Jakoba "Gorille" Nedoha.

Na programu je i okršaj između poljskog teškaša Michała Andryszaka i Valdrina Istrefija. Ova najava stiže dok se FNC priprema za događaj u Slavonskom Brodu u subotu koji predvodi Marko Bojković protiv Ivana Vulčina.