FNC predstavio cijeli fight card za Pulu: Dolazi i Đorđe Bukvić

U petak nam slijedi još službeno i ceremonijalno vaganje, a onda nas u subotu očekuje dosad neviđeni MMA spektakl na ovim prostorima! Fight Nation Championship objavio je cijeli fight card za priredbu u Puli, a posljednje pojačanje je osvajač druge sezone 'Armagedon Jamnica Pro Sport' lige u velter kategoriji (do 77 kg), Đorđe Bukvić (23, 3-2) iz srpskog Unity Teama.

Đorđeta čeka neugodni Turčin Ahmet Rasim Pala (31, 2-1), a na priredbi je još devet uzbudljivih mečeva od čega četiri na undercardu te ćete njih moći pratiti u izravnom prijenosu besplatno na YouTube kanalu 24sata, dok je na glavnom dijelu priredbe šest mečeva, od čega tri za titulu prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO

Ivan Vitasović (31, 10-5-1) u glavnom meču večeri brani pojas prvaka teške kategorije i on jedan od tri borca u mečevima za titule koji dolaze iz domaćeg Trojan Teama. Na njih pazi budno oko ikone hrvatske MMA scene, a danas trenera Zelga Galešića. Čeka ga iskusni brazilski borac koji nosi 120 kg mišića i iskustvo 67 mečeva - Geronimo "Mondragon" Dos Santos (42, 43-23-1). Ništa manje zahtjevan posao od 'Mrvice' neće imati ni premijerni prvak FNC-a Daniel Bažant (31, 6-3).

"Bagija" u perolakoj kategoriji očekuje okršaj protiv borca koji je deset puta slavio unutar najjačeg svjetskog oktogona, Brazilca Iurija Alcantare (42, 35-10), a nakon dvije godine ponovno ćemo u kavezu FNC-a gledati i Andija Vrtačića (27, 2-0), a njega čeka nikad održano finale "Armagedona" protiv borca iz zagrebačkog American Top Teama Đanija Barbira (23, 4-0-1). Tad je Andi morao odustati zbog ozljede kralježnice, ali ovaj je put spremniji no ikad.

Ulaznice su u prodaji putem sustava Eventim, a spektakl kreće u 20 sati. Prvi dio bit će dostupan besplatno na YouTube kanalu 24sata, dok je PPV po cijeni od 39 kuna dostupan na putem pretplate na "24sataPLUS+" sadržaj uz dodatne pogodnosti i na FNC.tv platformi.

FNC 7

Undercard

Ivan Sičaja vs Samba Thiam -66 kg

Denis Jurakić vs Nejc Preložnik -66 kg

Đorđe Bukvić vs Ahmet Rasim Pala -77 kg

Mladen Kujundžić vs Vlado Neferanović -120 kg

PPV

Malik Merad vs Shota Betlemidze -120 kg

Arlen Ribeiro vs Kreker Silva -70 kg

Ivica Trušček vs Savo Lazić -75 kg

Andi Vrtačić vs Đani Barbir -84 kg

Daniel Bažant vs Iuri Alcantara -66 kg

Ivan Vitasović vs Geronimo Dos Santos Mondragon -120 kg

Najčitaniji članci