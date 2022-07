Fognini: Nadal ozlijeđen igra 4 sata i 20 minuta? Da, sigurno!

Španjolski tenisač Rafael Nadal (36) već se neko vrijeme muči s ozljedom zbog koje je skoro predao četvrtfinalni meč protiv Amerikanca Taylora Fritza (24, ATP 14.). Gledao je prema svom kutu te mu je otac pokazivao da je kraj, ali Rafa se nije predao te je u konačnici pobijedio 3-2 u setovima nakon četiri sata i 20 minuta igre.

Naime, Nadal unatoč bolovima nije odustao, a sve je više onih koji sumnjaju u težinu njegove ozljede pa čak i njegovi brojni obožavatelji. Krenule su prozivke po tko zna koji put, a među kritičarima se našao i talijanski tenisač Fabio Fognini koji je na društvenim mrežama rekao što misli o Nadalovoj ozljedi.

- Nadal ozlijeđen igra 4 sata i 20 minuta? Da, sigurno! Ljudi, molim vas, prestanite vjerovati svemu što se piše - rekao je Fognini koji je i inače poznat kao čovjek koji se ne libi reći što misli.

S druge strane, Taylor Fritz, Nadalov suparnik u četvrtfinalu Wimbledona misli da Španjolac nije izmislio ozljedu.

- Ne, mislim da to nije bilo izmišljeno. Njegov servis je pao u brzini, nekih 10-15 milja na sat. Ne bi to bilo bez razloga. Kasnije se njegovo kretanje popravilo, bio je sjajan u defenzivi. Mislim da je trpio bol za vrijeme igre. Bio je sjajan meč, ali mene osobno ovo boli možda i najviše od bilo kojeg izgubljenog meča do sada u karijeri - rekao je Amerikanac.

Nadal je rekao kako nije siguran hoće li moći igrati u petak protiv Nicka Kyrgiosa.

- Ne mogu vam dati jasan odgovor, ne znam što će biti. Imam problema s trbušnim zidom već nekoliko dana, ali sad je najgore - zaključio je.

