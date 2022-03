Forgač: Revanš Vase i Croate će se dogoditi, radi se na projektu

Pokušavamo napraviti atraktivni fight card s protivnicima podjednake kvalitete, a publika to nagrađuje svojom vjernošću, gledanošću i na kraju plaćaju PPV-ove na čemu im zbilja hvala. Nisam mogao vjerovati koliko smo prodali u prvom eventu kad nismo ni reklamirali, dan prije smo posložili cijelu priču što se tiče plaćanja, bilo je tu drame teške, ali na kraju se sve posložilo, započeo je u studiju 24sata čelni čovjek Fight Nation Championshipa Dražen Forgač u studiju 24sata.

Peta priredba FNC-a održat će se u Sportskoj dvorani Zabok, a gledatelji će moći uživati u mečevima poznatih, ali i nadolazećih zvijezda. Tako će u kavez ući legenda regionalne MMA scene Ivica 'Terror' Trušček u svom 76. profesionalnom meču protiv borca borca iz beogradskog Fight Company Teama koji je već bio u kavezu FNC-a, Aleksandra Jankovića.

- Jedna od borbi koja će biti najzanimljivija, mislim da će Ivica imati veliku podršku publike, u Osijeku je to bio trans kad je pobijedio jer je publika vidjela da je protivnik dva broja veći. Aleksandar je jedan od boraca koji ima puno lošiji skor nego što zapravo je jer se borio s ozbiljnim borcima po Rusiji. Mislim da nas očekuje jako zanimljiv meč i ne znam kome bih dao ulogu favorita.

Spominjao se i meč protiv Save Lazića, a to će se sigurno dogoditi u budućnosti.

- Savo ima opravdane razloge, sele se u novi prostor i rekao je da nikako ne može biti spreman. Taj će se meč dogoditi sigurno, ali moramo i njih shvatiti i za to uvijek imam razumijevanja. Savo je jako zanimljiv lik i borac, smatram ga inteligentnim i dobrim trenerom i jedva čekam da dođe sa Aleksandrom da se podružimo - rekao je Forgi pa se onda osvrnuo i na dugo iščekivani meč:

- Croata i Vaso je definitivno borba koja će se dogoditi prije ili kasnije, ali definitivno uskoro. Nemamo tu što čekati, a imam jedan projekt, ideju koja bi se mogla dogoditi prije toga, ali o tome ćete saznati na vrijeme. Jedan projekt čija bi glavna borba bila uzvratna između Vase i Croate jer mislim da to cijeli Balkan to želi vidjeti. To se može dogoditi jedino na FNC-u - jasan je popularni 'Forgy'.

Ali prvo je na redu 'FNC 5' priredba u Zaboku koji predvodi meč za prvu titulu FNC-a u perolakoj kategoriji između borca koji je nastupao u poljskom KSW-u Daniela Bažanta protiv osvajača 'Ultimate Fightera' i bivšeg UFC borca Ronyja 'Jasona' Mariana!

MMA spektakl na rasporedu je u subotu, 26. ožujka, s početkom u 19 sati, a ulaznice i dalje možete nabaviti putem sustava 'Eventim', dok ćete PPV moći kupiti putem platforme 'FNC.tv' po cijeni od 29 kuna, a sve ćete moći popratiti i kupnjom mjesečne ili godišnje pretplate na '24sataPLUS' sadržaj, kao što je bilo omogućeno i prije osječke priredbe.

Nadalje, prelimsi će i dalje biti dostupni besplatno putem YouTube kanala 24sata, dok će se glavne borbe večeri prenositi putem već spomenutih platforma. Do priredbe je još malo, a kao i uvijek pod okriljem FNC-a nas zasigurno očekuje pravi 'vatromet'.