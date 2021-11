Hajduk se u 17. kolu HT Prve lige lakše od očekivanog obračunao s Istrom na Poljudu (4-0) i barem privremeno zasjeo na treće mjesto ljestvice. Ljubičić je doveo 'bile' u prednost već u 11. minuti nakon čega je uskoro i promašio zicer, koji nije skupo stajao splitsku momčad jer je Marco Fossati zabio prekrasan gol za 2-0 i tako dodatno rasteretio momčad za nastavak susreta.

Bio je to njegov prvijenac za Hajduk u 24. nastupu. Osim uobičajeno fantastičnog Livaje, sada su ostali 'potegnuli'. Bila je tu uistinu briljantna predstava splitskog 'kolektiva'.

- Da, ovo je moj prvi gol. Jako sam zadovoljan što je on doprinio našoj uvjerljivoj pobjedi. Obično je to fraza, ali je istina - zadovoljan sam zbog naše pobjede, uz to dao sam gol pred našim navijačima koji su uvijek tu i daju nam podršku. Na kraju, zadovoljan sam s našom predstavom, mislim da smo odigrali vrlo dobro i sretan sam što vrlo dobro djelujemo kao momčad - kazao je Talijan Marco Fossati.

Talijan se na Poljud vratio nakon što se ljetos vratio u matičnu Monzu koja ga je na kraju pustila bez odštete. Dugo je vukao ozljedu, no na kraju je ispao kao odličan posao Hajduka...

- Osjećam se mnogo bolje. Stigao sam se nekim problemima, ali zahvaljujući svima u klubu - predsjedniku, sportskom direktoru, treneru, doktorima, koji su mi doista pomogli i imali strpljenja čekati me, sada sam mnogo bolje i želim tako nastaviti.

Za nekoliko dana Hajduk gostuje u četvrtfinalu Kupa protiv Lokomotive.

- Idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu. Danas smo odigrati utakmicu protiv Istre i razmišljali i isključivo o njoj. Sada je naš fokus na sljedećoj utakmici koja nam je jako bitna. Želimo ostvariti svoje ciljeve, spremni smo za utakmicu i idemo je odigrati i pobijediti - zaključio je Fossati.