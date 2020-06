'Fotkao je slap, poskliznuo se i poginuo. Planirao me zaprositi'

Bivši slovački nogometni reprezentativac i igrač Slovana iz Bratislave, Real Madrida i Ovieda Petr Dubovský tragično je preminuo na današnji dan prije 20 godina. Bio je izniman talent

<p>Bili smo na odmoru i nije bilo pretjerano lijepo vrijeme. Umjesto da idemo na plažu, odlučili smo ići u obilazak otoka i došli smo do slapova. Petr ih je fotografirao, poskliznuo se i pao, rekla je <strong>Aurelia Caraba</strong> za <a href="https://www.elmundo.es/deportes/2020/06/22/5ef0fec8fc6c8376338b461f.html" target="_blank">El Mundo</a>.</p><p>Djevojka tadašnjeg nogometaša Ovieda, koji je ranije igrao i za Real Madrid, <strong>Petra Dubovskog</strong>, proživljavala je strahote s partnerom koji je na današnji dan prije 20 godina tragično preminuo u 29. godini. Dogodilo se to na ljetovanju na otoku Ko Samui na Tajlandu.</p><p>- Bio je svjestan i pričao je s nama. Boljela ga je zdjelica, ali nismo posumnjali da je zbog udarca u glavu imao unutarnje krvarenje, zbog čega je umro nekoliko sati poslije.</p><p>Ne samo da je imao krvarenje na mozgu, nego i puknuće zdjelice i nekoliko rebara. Liječnici su ustvrdili kako je prekasno došao u bolnicu da bi mu spasili život.</p><p>- Nakon pada na slapu ostao je na jako nepristupačnom dijelu. Helikopter nije mogao sletjeti jer je bilo puno stabala, ni vozilo hitne pomoći nije moglo do njega pa su liječnici morali pješačiti pet sati da dođu do njega, staviti na nosila i odvesti u bolnicu. Tamo su mu konstatirali smrt - rekla je Aurelia.</p><p>Kad se vratila u Oviedo i spremala njegove stvari, pronašla je vaučer za prsten kojim ju je namjeravao zaprositi.</p><p>- Još ga imam i nosit ću ga zauvijek - rekla je Aurelia, danas sretno udana žena koja je ostala živjeti u Oviedu, ima i kćer i posao u međunarodnoj IT tvrtki.</p><p>Dubovskoga je 1993. iz Slovana iz Bratislave kupio Real za 4,3 milijuna eura. Zabio je 20 golova u svega 22 seniorska nastupa za slovački klub, a onda preselio u Madrid, gdje mu je suigrač u prvoj sezoni bio Robert Prosinečki. Već tad je hodao s Aurelijom.</p><p>Nisu znali zucnuti ni riječ španjolskom, a mučili su se i s engleskim. Mučio se i Petr tako s formom i nije se snašao u "kraljevskom klubu". Ali zato jest u Oviedu, za kojega je nastupao od 1995. do smrti 2000. Istom klubu u koji je, sezonu prije njega, otišao baš Prosinečki, ali zadržao se samo jednu sezonu.</p><p>Mjesec i pol dana prije smrti golom Dubovskog Oviedo se spasio od ispadanja iz La Lige. A Petr, reprezentativac Čehoslovačke, potom i Slovačke (47 nastupa, 18 golova) otišao je među nikad prežaljene sportaše prerano napustivši ovaj svijet.</p>