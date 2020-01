Fotke Schumija prikovanog za krevet prodali za milijun funti

Već šest godina javnost želi znati kako izgleda nekadašnji miljenik publike i višestruki šampion Formule 1 Michael Schumacher (51) nakon što je nastradao na skijanju. Njegova supruga Corinna inzistirala je na privatnosti, no nisu svi poštovali njezinu želju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Britanski Mirror tvrdi kako je prošle godine u Ženevi Schumacher fotografiran ležeći u krevetu, a potom je 'nepoznata osoba' prokrijumčarila fotografije van iz njegovog švicarskog doma. Potom su prodane ni manje ni više nego li za milijun funti, odnosno, za otprilike 1.17 milijuna eura.

Michaelova supruga Corinna obavijestila je policiju da poduzme nešto protiv osobe koja je fotografirala njenog supruga.

Navodi se kako te fotografije zadiru u 'privatnu sferu njegovog života', što je već ranije njegova menadžerica Sabine Kehm istaknula kao najbitniji razlog zašto ne daju puno informacija o njenom klijentu.

Foto: Multhaup Oliver/DPA/PIXSELL

- Michaelovo zdravlje nije javni interes i zato ga ne želimo komentirati, jasno je rekla već ranije.

Doktor Acciari iz bolnice Bellaria u Bologni rekao je kako se nakon šest godina zbog samog 'vegetiranja' pojavljuju mnogi dodatni problemi.

- Schumacher nakon šest godina više nije osoba kakvu pamtimo iz bolida. Iako su o njemu intenzivno brinuli, a to je trajalo dugo vremena, mnogo se toga promijenilo u i na njegovom tijelo - od organa, kostiju, do mišića. Sve je to rezultat oštećenja na mozgu zbog pada koji mu se dogodio - rekao je talijanski stručnjak za Motorsport.com.

Foto: XPB/Press Association/PIXSELL

Kronologija Schumijeve nesreće:

29. prosinca 2013. - Michael Schumacher teško je ozlijedio glavu u padu na francuskom skijalištu blizu Meribela. Sa sinom Mickom spuštao se po Combe de Saulireu ispod vrha Dent de Burgin u francuskim Alpama. Izašao je sa staze, zapeo za kamen koji ga je katapultirao u zrak. Istog dana prebačen je u bolnicu Moutiers, pa poslije i u onu u Grenobleu, specijaliziranu za ozljede glave. Stavljen je u komu kako bi se spriječilo otjecanje mozga.

- Michael Schumacher teško je ozlijedio glavu u padu na francuskom skijalištu blizu Meribela. Sa sinom Mickom spuštao se po Combe de Saulireu ispod vrha Dent de Burgin u francuskim Alpama. Izašao je sa staze, zapeo za kamen koji ga je katapultirao u zrak. Istog dana prebačen je u bolnicu Moutiers, pa poslije i u onu u Grenobleu, specijaliziranu za ozljede glave. Stavljen je u komu kako bi se spriječilo otjecanje mozga. 30. prosinca 2013. - Iz bolnice javljaju da se Michael bori za život te da postoji opasnost da se nikada ne probudi iz kome

- Iz bolnice javljaju da se Michael bori za život te da postoji opasnost da se nikada ne probudi iz kome 2. siječanj 2014. - Liječnici su objavili početak buđenja iz kome.

- Liječnici su objavili početak buđenja iz kome. 2. siječnja 2014. - Najtužniji rođendan Michaela Schumachera. U bolnicu stižu brojne poruke podrške, no stanje je nepromijenjeno.

- Najtužniji rođendan Michaela Schumachera. U bolnicu stižu brojne poruke podrške, no stanje je nepromijenjeno. 6. siječnja 2014. - Prve poruke ohrabrenja. Mediji javljaju kako je Michael pokazao mali napredak te da više nije u životnoj opasnosti.

- Prve poruke ohrabrenja. Mediji javljaju kako je Michael pokazao mali napredak te da više nije u životnoj opasnosti. 12. siječnja 2014. - Počinju nagađanja o buđenju iz kome. Dan poslije Schumacheru su testirali mozak kako bi vidjeli mogu li ga početi buditi.

- Počinju nagađanja o buđenju iz kome. Dan poslije Schumacheru su testirali mozak kako bi vidjeli mogu li ga početi buditi. 22. siječnja 2014. - Nakon niza ohrabrujućih vijesti iz Grenoblea pojavila se bojazan da bi Schumacher mogao ostati u komi do kraja života.

- Nakon niza ohrabrujućih vijesti iz Grenoblea pojavila se bojazan da bi Schumacher mogao ostati u komi do kraja života. 30. siječnja 2014. - Iz liječničkog tima potvrdili su da ga bude iz kome. Michael je na kratko otvorio oči. Liječnici nastavljaju proces buđenja u sljedećih mjesec dana. U međuvremenu dolaze brojne poruke podrške prijatelja, navijača, obožavatelja...

- Iz liječničkog tima potvrdili su da ga bude iz kome. Michael je na kratko otvorio oči. Liječnici nastavljaju proces buđenja u sljedećih mjesec dana. U međuvremenu dolaze brojne poruke podrške prijatelja, navijača, obožavatelja... 2. ožujka 2014. - Vijesti nisu dobre. Brojni ugledni neurokirurzi potvrđuju kako se boje da se Michael nikada neće u potpunosti oporaviti te da ga samo čudo može spasiti.

- Vijesti nisu dobre. Brojni ugledni neurokirurzi potvrđuju kako se boje da se Michael nikada neće u potpunosti oporaviti te da ga samo čudo može spasiti. 12. ožujka 2014. - Glasnogovornica je potvrdila da Michael daje znakove ohrabrenja iako sada već ima samo 55 kilograma.

- Glasnogovornica je potvrdila da Michael daje znakove ohrabrenja iako sada već ima samo 55 kilograma. 29. ožujka 2014. - Schumacher je u komi već tri mjeseca, no liječnici i obitelj uvjereni su da će se izvući.

- Schumacher je u komi već tri mjeseca, no liječnici i obitelj uvjereni su da će se izvući. 3. travnja 2014. - Naznaka odličnih vijesti. Menadžerica je potvrdila kako Michael pokazuje znakove poboljšanja te da nije istina da leži u vegetativnom stanju.

- Naznaka odličnih vijesti. Menadžerica je potvrdila kako Michael pokazuje znakove poboljšanja te da nije istina da leži u vegetativnom stanju. 4. travnja 2014. - Sabine Kehm javlja da se Schumi na trenutke budi i da je pri svijesti. Sredina lipnja 2014. - Prebačen je s intenzivne njege na rehabilitacijski odjel.

- Sabine Kehm javlja da se Schumi na trenutke budi i da je pri svijesti. Sredina lipnja 2014. - Prebačen je s intenzivne njege na rehabilitacijski odjel. 16. lipnja 2014. - Schumacher je pri svijesti napustio bolnicu u Grenobleu i preselio u Sveučilišnu bolnicu u Lausannei.

- Schumacher je pri svijesti napustio bolnicu u Grenobleu i preselio u Sveučilišnu bolnicu u Lausannei. 9. rujna 2014. - Napustio Lausanneu i preselio u svoj dom u Glandu u Švicarskoj, prilagođen za što lakši oporavak.

- Napustio Lausanneu i preselio u svoj dom u Glandu u Švicarskoj, prilagođen za što lakši oporavak. Studeni 2014. - Izvori javljaju da je Schumacher paraliziran, u kolicima i da ne može govoriti.

- Izvori javljaju da je Schumacher paraliziran, u kolicima i da ne može govoriti. Prosinac 2014. - Izvori javljaju da je Schumacher sve bolje te da je počeo prepoznavati članove obitelji i prijatelje. I dalje ne može govoriti i u kolicima je.

- Izvori javljaju da je Schumacher sve bolje te da je počeo prepoznavati članove obitelji i prijatelje. I dalje ne može govoriti i u kolicima je. Siječanj 2015. - Pojavila se informacija da je Michael prepoznao lica svoje djece, obitelj je demantirala te navode.

- Pojavila se informacija da je Michael prepoznao lica svoje djece, obitelj je demantirala te navode. Ožujak 2015. - Schumacherova žena prodala je privatni avion i luksuznu kuću, troškovi liječenja penju se na 14 milijuna eura.

- Schumacherova žena prodala je privatni avion i luksuznu kuću, troškovi liječenja penju se na 14 milijuna eura. Rujan 2015 . - Svjetski mediji objavili su da je Schumacher izgubio 40 posto tjelesne težine i da ima oko 40 kilograma, obitelj je to demantirala.

. - Svjetski mediji objavili su da je Schumacher izgubio 40 posto tjelesne težine i da ima oko 40 kilograma, obitelj je to demantirala. Prosinac 2015. - Objavljeno je da Schumacher može hodati, obitelj je šokirana lažima koji se šire o njemu i odmah je to demantirala.

- Objavljeno je da Schumacher može hodati, obitelj je šokirana lažima koji se šire o njemu i odmah je to demantirala. Srpanj 2016. - Stanje je jako teško, više detalja ne smijem otkriti, rekla je glasnogovornica Michaela Schumachera.

- Stanje je jako teško, više detalja ne smijem otkriti, rekla je glasnogovornica Michaela Schumachera. Rujan 2016. - Obitelj je tužila njemački magazin koji je napisao da Michael može hodati.

- Obitelj je tužila njemački magazin koji je napisao da Michael može hodati. Rujan 2017. - Pojavila se informacija da će Schumacher uskoro na operaciju u SAD. To je također demantirano.

- Pojavila se informacija da će Schumacher uskoro na operaciju u SAD. To je također demantirano. Prosinac 2017. - Još se nije predao, bori se, rekao je Jean Todt, Schumijev bivši šef u Ferrariju.

- Još se nije predao, bori se, rekao je Jean Todt, Schumijev bivši šef u Ferrariju. Ožujak 2018. - Njegovo stanje ne može se bitno popraviti, rekao je neurokirurg Colin Shieff, koji nije liječio Schumachera, ali na temelju svog iskustva procijenio je kako se u ovakvim slučajevima pomaci gotovo nikad ne događaju.

- Njegovo stanje ne može se bitno popraviti, rekao je neurokirurg Colin Shieff, koji nije liječio Schumachera, ali na temelju svog iskustva procijenio je kako se u ovakvim slučajevima pomaci gotovo nikad ne događaju. Kolovoz 2018. - Pojavila se vijest da je Michaelova supruga Corinna kupila veliko imanje na Mallorci za 30 milijuna eura čiji je bivši vlasnik predsjednik Reala Florentino Perez i da će tamo preseliti Michaela.

- Pojavila se vijest da je Michaelova supruga Corinna kupila veliko imanje na Mallorci za 30 milijuna eura čiji je bivši vlasnik predsjednik Reala Florentino Perez i da će tamo preseliti Michaela. Studeni 2018. - U javnosti se pojavilo pismo Corinne Schumacher njemačkom glazbeniku Saschi Herchenbachu, a u njemu je napisala kako je "Michael veliki borac i neće se prestati boriti"

- U javnosti se pojavilo pismo Corinne Schumacher njemačkom glazbeniku Saschi Herchenbachu, a u njemu je napisala kako je "Michael veliki borac i neće se prestati boriti" 29. prosinac 2018. - Prošlo je točno pet godina od Schumijeve nesreće na skijanju.

- Prošlo je točno pet godina od Schumijeve nesreće na skijanju. Rujan 2019. - Le Parisien javlja kako Schumacher pod lažnim imenom odlazi na terapiju matičnim stanicama u Pariz.

- Le Parisien javlja kako Schumacher pod lažnim imenom odlazi na terapiju matičnim stanicama u Pariz. Prosinac 2019. - Velike stvari počinju malim koracima, zagonetno je rekla Corinna Schumacher

Tema: Rukometni Euro 2020.