FOTO 24sata s navijačima Hulla: 30.000 'tigrova' već čeka finale

Tisuće navijača Hulla preplavile su ulice grada uoči najveće utakmice kluba u posljednjem desetljeću, a atmosfera pred finale Championship doigravanja protiv Middlesbrougha podsjeća na pravi festival
Hull City i Middlesbrough u subotu od 16:30 igraju finale Championship doigravanja na Wembleyu u Londonu, a pobjednik osvaja mjesto u Premier ligi i nagradu od 230 milijuna eura.
Više od 30.000 navijača Hulla krenulo je prema Londonu već u petak, a mnogi su stigli i ranije kako bi što dulje uživali u atmosferi pred povijesnom utakmicom. Ulice oko Wembleya već su jutros bile pune žuto-crnih dresova.
Kafići i pubovi u okolici stadiona Hulla bili su puni od ranih jutarnjih sati. Navijači su naručivali pivo, razmjenjivali priče o prethodnim finalima i vjerovali da će Jakirović odvesti klub tamo gdje nije bio od sezone 2016./17. Svatko tko je prolazio u žuto-crnom dresu dobivao je pljesak i povike.
Stariji navijači prisjetili su se slavnih finala iz 2008. i 2016., oba završena pobjedom 1-0. Mlađi su čuli te priče toliko puta da ih znaju napamet. Svi zajedno vjeruju da je treće finale treća pobjeda i povratak u Premier ligu.
