FOTO A gdje je grudnjak? Bivša cura nekadašnjeg igrača Barce muti um fotkama na mrežama

Jessica Goicoechea je španjolska manekenka, influencerica i dizajnerica koja je privukla značajnu medijsku pažnju. Široj javnosti postala je poznata i kroz vezu s bivšim nogometašem Barcelone, Marcom Bartrom
Jessica Goicoechea zapalila je internet novom objavom u kojoj se vidi malo više nego što se očekuje.
| Foto: Instagram
Djevojka Marca Bartre hrabro je pozirala u izdanju bez grudnjaka za društvene mreže.
Jessica Goicoechea Jover rođena je 22. studenog 1996. godine u Barceloni. U svijet mode ušla je s 15 godina, no na početku karijere suočila se s preprekama; modne agencije smatrale su je preniskom za visoku modu s njezinih 1,67 metara visine
Danas je jedna od utjecajnijih osoba na španjolskoj modnoj sceni s više od 1,8 milijuna pratitelja. Surađivala je s globalnim brendovima poput Pume, Calvina Kleina i Victoria's Secreta, a njezino se lice pojavljivalo na stranicama časopisa Vogue, Elle i Glamour.
Uz modeling, pokrenula je i vlastiti posao. Godine 2019. osnovala je modni brend "GOI", koji se specijalizirao za kupaće kostime i odjeću koju opisuje kao "seksi i odvažnu". Tvrtka sa sjedištem u Barceloni naglašava održivi pristup, koristeći reciklirane materijale i lokalnu proizvodnju.
Iako je izgradila uspješnu karijeru, značajnu medijsku pozornost privukla je njezina veza s Marcom Bartrom, nogometašem koji je igrao za klubove poput Barcelone, Borussije Dortmund i Real Betisa. Njihova veza započela je, prema dostupnim informacijama, krajem 2021. ili početkom 2022. godine, nedugo nakon što je Bartra objavio razvod od novinarke Melisse Jiménez, s kojom ima troje djece.
Sama Goicoechea je u jednom podcastu otkrila da početak njihove veze nema točan datum, ali je priznala da ju je Bartra privukao čim su se upoznali na jednom koncertu, a ne preko društvenih mreža. Ta je izjava dovela do medijskih nagađanja da je njihova veza započela dok je nogometaš još formalno bio u braku.
Svoju vezu potvrdili su u studenom 2022. godine, nakon što je Bartra objavio njihov zajednički video na društvenim mrežama, koji je potom obrisao.
Par je od samog početka privlačio pažnju javnosti. Na dodjeli latinoameričkih Grammyja u Sevilli, Jessica se pojavila u crnoj haljini dizajnera Ze Garcije koja je izazvala brojne komentare. Dok su jedni pohvalili njezin izgled, drugi su komentirali kako je haljina "nepotrebna" i da ih "čini nervoznima".
U srpnju 2023. godine objavljeno je da su prekinuli nakon svađe i da su se prestali pratiti na društvenim mrežama, no pomirili su se sljedećeg mjeseca.
Prema medijskim izvještajima, par je prekinuo vezu u srpnju 2024. godine. Španjolski novinar Abel Planelles izvijestio je da je prekid bio prijateljski.
Ubrzo nakon prekida, Jessica je viđena na Ibizi u društvu prijatelja i novog tamnokosog muškarca, a mediji su je kratko povezivali i sa španjolskim ragbijašem Manuom Morenom. Krajem godine pojavile su se glasine o mogućem pomirenju s Bartrom, nakon što su obožavatelji primijetili da ga je ponovno zapratila na Instagramu i označila da joj se sviđa jedna od njegovih objava.
- Osjećam da nikada nisam ni trebala prestati pratiti Marca jer imamo stvarno dobar odnos - izjavila je. Unatoč njezinoj gesti, Bartra joj do danas nije uzvratio praćenje na društvenim mrežama.
