FOTO A tko si ti? Osvajač HNL-a zaigrao na 'GOAT ligi'. Probajte pogoditi o kome je riječ...

Svake nedjelje se na legendarnom zagrebačkom Klinčeku igra malonogometna GOAT liga. Nastupaju i legende hrvatskog nogometa, a ovaj put je pozornost izazvao dolazak misterioznog igrača koji je bio obučen u crno
'A tko je ovo?', pitali su se mnogi dok je na teren izlazio nogometaš koji je bio obučen u crno od glave do pete. Riječ je o 'Mistery playeru', igraču čiji se identitet ne smije otkriti jer i dalje se profesionalno bavi nogometom
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
'Osvojio je HNL, hrvatski kup i igrao za hrvatsku reprezentaciju', jedino je što su nam otkrili organizatori. A nama svima preostalo je da nagađamo. Pa probajte i vi pogoditi o kome je riječ.
Već na prvi dodir s loptom bilo je jasno kako se radi o klasnom nogometašu koji je dominirao na HNL terenima. A o kome je riječ, nećemo nikada saznati. Ovo će i ubuduće biti praksa, ogroman je interes profesionalnih nogometaša koji žele zaigrati na Klinčeku, a da nitko ne sazna za njihov identitet. I ovo im je idealna prilika za to...
Inače, Goat liga na jednome mjestu okuplja ponajbolje rekreativce, ali i sadašnje te bivše profesionalce. Uz odlična imena na terenu, tu je posebnost natjecanja u nekoliko pravila.
Primjerice, penali se izvode u starom MLS stilu, kad izvođač, a remija nema, igra se do zlatnoga gola.
Sve se to vrhunski prati i na društvenim mrežama, gdje gledatelji imaju prilike vidjeti neke prizore "iza scene", glasati za gol kola, a svojevrsna je ovo hrvatska inačica formata poput King's League, u vlasništvu Gerarda Piquea.
Na turniru nastupaju mnogi nekadašnji nogometaši poput Milana Badelja, Jerka Leke, Nike Kranjčara, Hrvoja Čale, Lucha Ibaneza, Josipa Pivarića, Hrvoja Štroka, Tomislava Havojića, Antuna Palića, Ivice Vrdoljaka, dok je jednu utakmicu odigrao i Mario Mandžukić, a voditelji momčadi su poznati sportaši i osobe iz javnog života poput Dominika Livakovića, Mihe Zajca, Duje Čupa, Marija Maloče, boksača Marka Martinjaka, menadžera Branka Hucike...
Iz utakmice u utakmicu mogu se vidjeti velemajstorski potezi i spektakularni golovi koji privlače sve veći interes javnosti pa stoga niti ne čudi da je svaku nedjelju krcat malonogometni centar na Klinčeku.
