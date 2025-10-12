Obavijesti

Galerija

Komentari 13
TELEVIZIJSKA VODITELJICA

FOTO Pogledajte kako je fatalna Albanka proslavila pobjedu nad Srbijom. Neki su joj zamjerili

Eva Murati je jedno od najpoznatijih i najutjecajnijih lica Albanije; glumica, voditeljica, pravnica. Danas je najviše znaju kao voditeljicu emisije o Ligi prvaka na albanskoj televiziji zbog čega su je prozvali "kraljicom Lige prvaka"
FOTO Pogledajte kako je fatalna Albanka proslavila pobjedu nad Srbijom. Neki su joj zamjerili
Albanska nogometna reprezentacija pobijedila je Srbiju 0-1 u kvalifikacijama za SP, a Murati je na Instagramu objavila sliku u dresu i radeći simbol dvoglavog orla s rukama. | Foto: Instagram
1/49
Albanska nogometna reprezentacija pobijedila je Srbiju 0-1 u kvalifikacijama za SP, a Murati je na Instagramu objavila sliku u dresu i radeći simbol dvoglavog orla s rukama. | Foto: Instagram
Komentari 13

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025