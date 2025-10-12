FOTO Pogledajte kako je fatalna Albanka proslavila pobjedu nad Srbijom. Neki su joj zamjerili

Eva Murati je jedno od najpoznatijih i najutjecajnijih lica Albanije; glumica, voditeljica, pravnica. Danas je najviše znaju kao voditeljicu emisije o Ligi prvaka na albanskoj televiziji zbog čega su je prozvali "kraljicom Lige prvaka"
Albanska nogometna reprezentacija pobijedila je Srbiju 0-1 u kvalifikacijama za SP, a Murati je na Instagramu objavila sliku u dresu i radeći simbol dvoglavog orla s rukama.
Albanska nogometna reprezentacija pobijedila je Srbiju 0-1 u kvalifikacijama za SP, a Murati je na Instagramu objavila sliku u dresu i radeći simbol dvoglavog orla s rukama.
Albanska nogometna reprezentacija pobijedila je Srbiju 0-1 u kvalifikacijama za SP, a Murati je na Instagramu objavila sliku u dresu i radeći simbol dvoglavog orla s rukama.
I ranije je Murati isticala ponos na to što je Albanka, a redovito prati reprezentaciju.
Iako ju je javnost prvo doživljavala kao lijepo lice, Eva je brzo dokazala da iza kamere stoji oštar um i ozbiljno poznavanje sporta. Paralelno s karijerom u medijima završila je Pravni fakultet u Tirani i magistrirala pravo, govoreći tečno četiri jezika
Prije sportskog novinarstva bavila se glumom i modelingom, ali nikada nije željela biti samo uloga ili slika - zanimao ju je stvarni utjecaj
Eva otvoreno govori o seksizmu u medijima, pritisku na žene da izgledaju “besprijekorno” i o online vrijeđanju kojem je često izložena. Unatoč svemu, ostala je smirena i dosljedna sebi, poručujući da “ljepota može otvoriti vrata, ali znanje i trud te unutra zadrže”.
