FOTO 'Alpski modni mačak' voli nositi bunde, suknje i lakirati nokte. Sad dominira skijanjem

Lucas Pinheiro Braathen šokirao je alpski svijet! Nakon povratka iz mirovine pod brazilskom zastavom, osvojio je sve, olimpijsko zlato, Kristalni globus i srca navijača. Njegova priča o sukobima i hrabrosti izaziva divljenje. Unatoč kritikama zbog stila, Braathen je postao ikona različitosti i slobode izražavanja
Kada je Lucas Pinheiro Braathen (25) u Lillehammeru pobjedom u posljednjoj utrci sezone osigurao mali Kristalni globus u veleslalomu, bio je to vrhunac jedne od najnevjerojatnijih priča u povijesti alpskog skijanja.
Mladić koji je prije manje od dvije godine šokirao svijet objavom mirovine, vratio se pod zastavom Brazila i u jednoj sezoni osvojio sve - olimpijsko zlato, Kristalni globus i srca navijača diljem svijeta.
Rođen u Oslu kao sin Norvežanina i Brazilke, Braathen je odrastao između dva svijeta.
Nakon razvoda roditelja, djetinjstvo je proveo u Južnoj Americi, gdje je, kako kaže, na ulicama São Paula otkrio ljubav prema sportu igrajući nogomet.
No, skrbništvo je pripalo ocu, kojeg opisuje kao "skijaškog lutalicu", te ga je on vratio u Norvešku, gdje je s osam godina stao na skije.
Brazilska kultura ostala je duboko urezana u njega; odrastao je govoreći portugalski i norveški, a kasniji ples sambe u ciljnoj ravnini postao je njegov zaštitni znak.
Njegova pojava od samog je početka odudarala od konzervativnog svijeta alpskog skijanja.
S nalakiranim noktima, ekstravagantnom odjećom i hrabrim modnim odabirima, Braathen je postao redovit gost tjedana mode u Parizu i Milanu te je čak nastupio na modnoj pisti u Kopenhagenu.
S gotovo pola milijuna pratitelja na Instagramu, iskoristio je svoju platformu za pokretanje vlastite linije proizvoda za njegu kože i za promoviranje ideje da različitost treba biti supermoć, a ne prepreka.
Njegov stil često je bio na meti kritika. Nazivali su ga "previše ženstvenim za vrlo muški sport" i propitkivali njegovu seksualnost.
Braathen je svoju misiju definirao jasno: želi napustiti sport s više raznolikosti i prihvaćanja različitosti.
Na svojoj kacigi nosi poruku "Vamos dançar" (Idemo plesati), a njegov pristup je jednostavan.
"Nisam ovdje da bih pisao povijest, pobjeđivao ili udovoljavao bilo kome. Ovdje sam da budem ono što jesam."
Unatoč golemom talentu, koji je potvrdio osvajanjem Kristalnog globusa u slalomu 2023. godine, Braathen se osjećao sputano unutar krutog sustava Norveškog skijaškog saveza.
Vrhunac sukoba dogodio se zbog marketinških prava. Savez je strogo kontrolirao imidž sportaša, a kap koja je prelila čašu bila je Braathenova odluka da snimi reklamu za modni brend J. Lindeberg bez njihovog dopuštenja.
U listopadu 2023., samo dan prije početka nove sezone u Söldenu, 23-godišnji Braathen sazvao je konferenciju za novinare i objavio da završava karijeru. Svijet skijanja ostao je u šoku.
"Prvi put nakon dugo vremena osjećam se slobodno," izjavio je tada, objašnjavajući da je izgubio radost i razlog zbog kojeg se počeo baviti skijanjem.
Trebalo mu je, kako kaže, vrijeme da bude sam sa sobom, bez definiranog puta i karijere, prije nego što odabere novi smjer.
Tijekom pauze posvetio se modelingu, glazbi i putovanjima, no strast prema natjecanju nije nestala.
Priznao je da mu je postajalo sve teže gledati utrke s kauča, a prekretnica se dogodila dok je pratio utrku u Adelbodenu, gdje je godinu ranije slavio.
Taj trenutak, kako je kasnije objasnio, osjetio je kao znak da se mora vratiti.
U ožujku 2024. stigla je nova velika vijest: Lucas Pinheiro Braathen vraća se skijanju, ali ovaj put će predstavljati Brazil.
Odluka je bila logična, to je zemlja u kojoj je otkrio ljubav prema sportu i koja mu je nudila potpunu slobodu izražavanja.
Brazilski savez dao mu je "prostor da se razvija i ispunjava svoje snove", a Norveški savez, nakon početnih napetosti, dopustio mu je da zadrži svoje FIS bodove, što mu je omogućilo trenutačni povratak u Svjetski kup.
Ono što je uslijedilo nadmašilo je i najluđa očekivanja.
Sezona 2025./2026. postala je trijumfalni pohod.
U studenom 2025. u Leviju je ostvario prvu pobjedu u povijesti Svjetskog kupa za Brazil.
Pobjedničkom sobu, tradicionalnoj nagradi u finskom skijalištu, dao je ime po svom ocu Bjornu, "vrlo posebnoj osobi u njegovom životu".
Vrhunac je stigao na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini u veljači 2026.
Kao nositelj zastave Brazila, ukrao je show na otvaranju pojavivši se u ogromnom bijelom Moncler ogrtaču s brazilskom zastavom na podstavi.
Nekoliko dana kasnije, u Bormiju je ispisao povijest. Osvojio je zlatnu medalju u veleslalomu, donijevši prvu zimsku olimpijsku medalju ikada ne samo za Brazil, već i za bilo koju tropsku naciju.
Sezonu je zaokružio na najbolji mogući način.
U napetoj završnici Svjetskog kupa prestigao je velikog Marca Odermatta i osvojio mali Kristalni globus u veleslalomu, svoj drugi u karijeri, ali prvi pod brazilskom zastavom.
U ukupnom poretku završio je kao drugi, odmah iza nedodirljivog Švicarca, potvrdivši da je povratak bio više od simboličnog čina.
