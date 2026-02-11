Obavijesti

LJEPOTICA NA SNOWBOARDU

FOTO Australka je navikla na malo odjeće i sunce, ali njen sport je na snijegu! Sanja zlato

Australska snowboarderica Emily Arthur sprema se za svoj treći nastup na Zimskim olimpijskim igrama u Milano Cortini 2026., deset godina nakon što je kao nositeljica zastave osvojila srebro na ZOI-u mladih
Njezin put od pješčanih predgrađa Sydneyja do zaleđenih vrhova svjetske halfpipe scene priča je o upornosti, obiteljskoj podršci i nevjerojatnoj strasti prema sportu koji u njezinoj domovini nailazi na brojne izazove. S 26 godina na leđima, Arthur više nije mlada nada, već iskusna veteranka koja predvodi novu generaciju australskih sportašica. | Foto: Instagram
