FOTO Australka je navikla na malo odjeće i sunce, ali njen sport je na snijegu! Sanja zlato

Australska snowboarderica Emily Arthur sprema se za svoj treći nastup na Zimskim olimpijskim igrama u Milano Cortini 2026., deset godina nakon što je kao nositeljica zastave osvojila srebro na ZOI-u mladih
Njezin put od pješčanih predgrađa Sydneyja do zaleđenih vrhova svjetske halfpipe scene priča je o upornosti, obiteljskoj podršci i nevjerojatnoj strasti prema sportu koji u njezinoj domovini nailazi na brojne izazove. S 26 godina na leđima, Arthur više nije mlada nada, već iskusna veteranka koja predvodi novu generaciju australskih sportašica.
Priča Emily Arthur počinje daleko od snježnih planina, u Woronora Heightsu, južnom predgrađu Sydneyja. Rođena 24. travnja 1999. u obližnjem Kogarahu, prvi je put stala na snowboard sa samo šest godina, željna pratiti oca i starijeg brata Josha na njihovim zimskim izletima.
Ta obiteljska iskra ubrzo je postala njezin životni put. Iako je odrasla u okruženju gdje su plaža i ocean bili svakodnevica, njezina je obitelj redovito putovala u skijalište Perisher, koje je postalo njezin drugi dom. Tamo je, unutar Perisher Winter Sports Cluba, brusila svoje vještine i pokazala izniman talent.
Emily Arthur brzo se probijala kroz juniorske redove. Već s 14 godina debitirala je na Svjetskom kupu, a 2014. osvojila je brončanu medalju na Svjetskom juniorskom prvenstvu.
Prijelomni trenutak dogodio se 2016. na Zimskim olimpijskim igrama mladih u Lillehammeru. Ne samo da joj je pripala čast nositi australsku zastavu na ceremoniji otvaranja, već je u halfpipeu osvojila srebrnu medalju, završivši odmah iza američke superzvijezde Chloe Kim.
Taj uspjeh katapultirao ju je na seniorsku scenu i osigurao joj mjesto u olimpijskom timu za PyeongChang 2018. Kao 18-godišnjakinja, u svom je olimpijskom debiju pokazala zrelost i hrabrost, plasiravši se u finale i završivši na impresivnom 11. mjestu.
Četiri godine kasnije, na Igrama u Pekingu 2022., zauzela je 14. mjesto, nastavljajući skupljati neprocjenjivo iskustvo na najvećoj svjetskoj pozornici. Njezin put obilježen je stalnim napretkom, što potvrđuje i najbolji rezultat karijere na Svjetskom prvenstvu 2023. u Bakurianiju, gdje je osvojila deveto mjesto.
Uoči svojih trećih Olimpijskih igara, Emily Arthur preuzela je novu ulogu. Više nije "klinka" u timu, već iskusna sportašica koja svojim znanjem i primjerom vodi mlađe kolegice. U Milano Cortini, Australija će prvi put od 2014. imati tri predstavnice u ženskom halfpipeu, a Arthur će biti mentorica 20-godišnjoj Misaki Vaughan i 18-godišnjoj Amelie Haskell.
Put do vrha nije bio nimalo lak, pogotovo za sportašicu iz zemlje s ograničenom zimskom infrastrukturom. Jedan od najvećih izazova bio je nedostatak adekvatnog 22-metarskog halfpipea za trening u Australiji. Zbog toga je Emily od svoje 14. godine svaku sezonu putovala u Cardronu na Novom Zelandu, dok sjevernu hemisferu provodi trenirajući u Coloradu i Mammothu u SAD-u.
Osim logističkih, tu su i financijski izazovi. Arthur je otvoreno govorila o tome kako se samostalno financira, radeći između sezona u Sydneyju kako bi pokrila goleme troškove putovanja, opreme i treninga. Ta iskustva, kaže, ojačala su njezinu otpornost i ljubav prema sportu.
Sva ta postignuća daju joj samopouzdanje uoči natjecanja u Livignu, gdje su kvalifikacije u halfpipeu zakazane za 11. veljače, a finale dva dana kasnije. Njezin je cilj jasan - ući u top deset i pokazati najbolje što zna, bez kalkulacija.
- Idem na sve ili ništa u obje vožnje, nemam što izgubiti. Ovo su mi treće Olimpijske igre, tako da nisam ovdje da igram na sigurno - rekla je,
