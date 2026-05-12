FOTO Yamal provocirao Real i mahao palestinskom zastavom. Barcu dočekalo 750.000 ljudi!

Barcelona u transu zbog osvajanja La Lige! Stotine tisuće navijača slavili su na ulicama, a mladi Lamine Yamal pojavio se s majicom "Hvala Bogu, nisam madridista"
Barcelona je proključala u ponedjeljak poslijepodne. Deseci tisuća navijača preplavili su ulice kako bi pozdravili svoje heroje, nogometaše Barcelone, koji su dan ranije pobjedom nad Real Madridom 2-0 osigurali 29. naslov prvaka La Lige.
| Foto: Albert Gea
Barcelona je proključala u ponedjeljak poslijepodne. Deseci tisuća navijača preplavili su ulice kako bi pozdravili svoje heroje, nogometaše Barcelone, koji su dan ranije pobjedom nad Real Madridom 2-0 osigurali 29. naslov prvaka La Lige. |
Foto: Albert Gea
Barcelona je proključala u ponedjeljak poslijepodne. Deseci tisuća navijača preplavili su ulice kako bi pozdravili svoje heroje, nogometaše Barcelone, koji su dan ranije pobjedom nad Real Madridom 2-0 osigurali 29. naslov prvaka La Lige.
| Foto: Albert Gea
Foto Albert Gea
U velikoj paradi gradom slavila se dvostruka kruna, jer su Katalonci ove sezone osvojili i španjolski Superkup.
| Foto: Albert Gea
Foto Albert Gea
Povorka je krenula nešto iza 17 sati sa Spotify Camp Noua. Rijeka navijača u plavo-crvenim dresovima, sa šalovima i zastavama, pratila je otvoreni autobus s igračima i stručnim stožerom na ruti kroz ključne gradske ulice poput Travessera de les Corts i Passeig de Gràcia. Procjenjuje se da je na ulicama katalonske prijestolnice bilo 750.000 ljudi.
| Foto: Albert Gea
Foto Albert Gea
Nebo su obojili konfeti i dim baklji, a pjesme navijača nisu prestajale tijekom gotovo petosatne proslave koja je završila povratkom na stadion kasno navečer. Cijelim putem vladala je spektakularna atmosfera u kojoj su uživale čitave obitelji, od najmlađih do najstarijih.
| Foto: Albert Gea
Foto Albert Gea
Iako su sve oči bile uprte u prvake, jedan je igrač bio u posebnom fokusu. Mladi, 18-godišnji Lamine Yamal postao je viralna zvijezda proslave. U jednom je trenutku podigao i ponosno mahao palestinskom zastavom, što je izazvalo glasne ovacije prisutnih i brojne pohvale na društvenim mrežama za iskazanu solidarnost.
| Foto: @HSMRAMY VIA INSTAGRAM
Foto @HSMRAMY VIA INSTAGRAM
No Yamal se pobrinuo i za podizanje tenzija s vječitim rivalom. Tijekom vožnje nosio je majicu s jasnom porukom: "Hvala Bogu, nisam madridista", što je dodatno zapalilo atmosferu i postalo još jedan hit među navijačima Barcelone.
| Foto: Albert Gea
Foto Albert Gea
Igrači su nesebično dijelili radost s navijačima, pjevajući, plešući i otpozdravljajući s vrha autobusa. Lamine Yamal bio je posebno impresioniran atmosferom.
| Foto: Albert Gea
Foto Albert Gea
- Nevjerojatno je, uvijek su s nama u važnim danima, pa i u onim manje važnima. Ovo je klub naših života. Uvijek ćemo biti tu za njih. Moramo cijeniti svaki naslov jer to nije lako - izjavio je za klupsku televiziju.
| Foto: Nacho Doce
Foto Nacho Doce
S njim se složio i Frenkie de Jong, koji je istaknuo važnost zajedništva.
| Foto: Nacho Doce
Foto Nacho Doce
- "Culesi" su nas podržavali cijele sezone i posebno je dijeliti ove trenutke s njima - dodao je Nizozemac.
| Foto: Nacho Doce
Foto Reuters
Kamere su uhvatile i opuštene trenutke s autobusa, gdje su se mlađi igrači poput Casadóa i Cubarsíja gostili katalonskim kobasicama, dok su Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny zauzeli svoja mjesta na čelu i uživali u sladoledu. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Reuters
Foto Reuters
Foto Reuters
Foto Reuters
Foto Nacho Doce
Foto Nacho Doce
Foto Nacho Doce
Foto Albert Gea
Foto Albert Gea
Foto Reuters
Foto Albert Gea
Foto Nacho Doce
Foto Nacho Doce
Foto Nacho Doce
Foto Albert Gea
Foto Nacho Doce
Foto Albert Gea
Foto Albert Gea
Foto Nacho Doce
Foto Albert Gea