FOTO Bila je kickboksačica, a danas zaštitno lice HNL-a. Ovo su svi poslovi Valentine Miletić

Spakirala je kovčege i preselila se u Zagreb bez osiguranog posla, vođena isključivo željom da se probije u sportsko televizijsko novinarstvo. Početak u Zagrebu bio je težak, obilježen pandemijom, potresima i samoćom. Slanje životopisa nije donosilo rezultate, no upornost se na kraju isplatila. Prvu pravu priliku dobila je na Hrvatskoj nogometnoj televiziji (HNTV), gdje je počela od nule: pratila je drugu i treću ligu, dječje turnire i veterane. Nije preskakala stepenice, a strogi mentori poput Matea Pukšara, koji joj je na početku "iskidao prvi izvještaj", pomogli su joj da izbrusi zanat. | Foto: Instagram