FOTO Bila je kickboksačica, a danas zaštitno lice HNL-a. Ovo su svi poslovi Valentine Miletić

Valentina Miletić, sportska voditeljica, osvaja TV, radio i borilačke sportove! Od pandemije do podcasta, njezin put je inspiracija za mnoge. San tinejdžerice postao stvarnost
Valentina Miletić (34) posljednjih je godina postala jedno od najprepoznatljivijih lica domaće sportske medijske scene. Njezina karijera razvijala se brzo, ali nimalo slučajno: kombinacija profesionalnosti, upornosti i sposobnosti prilagodbe različitim formatima učinila ju je iznimno traženom u sportskim projektima.
Od radijskog etera, preko najpopularnijeg nogometnog podcasta, do uloge voditeljice na televiziji i evenata u borilačkom svijetu, ova Splićanka dokazala je da se snalazi na svakom terenu.
Foto MAXSport
Najvidljiviji dio njezina rada danas je angažman na MAXSport televiziji, gdje se profilirala kao voditeljica koja prati HNL. Kroz emisije poput "Studio HNL" i "Vikend Vatrenih", postala je sinonim za analizu domaćeg i inozemnog nogometa.
| Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
Gledatelji je cijene zbog jasnog izraza, temeljite pripremljenosti i sposobnosti da razgovor s gostima, često bivšim nogometašima, teče prirodno i informativno. Iako danas djeluje samouvjereno pred kamerama, put do te pozicije bio je ispunjen izazovima. Svoju prvu priliku u programu uživo dobila je gotovo slučajno, usred pandemije koronavirusa, kada je većina kolega bila bolesna.
| Foto: Arenasport
- Sjećam se svojeg prvog ‘lajva‘. Polufinale Kupa, Rijeka – Istra. Mikrofon mi se tresao u ruci od straha, dandanas se smijemo toj snimci, stvarno nisam znala što uopće radim - prisjetila se u jednom intervjuu.
Taj je "vatreni" početak bio ključan. Iako je bila bačena u vatru, dokazala je da se zna nositi s pritiskom, a upravo je ta sposobnost postala njezin zaštitni znak. San koji je imala još kao tinejdžerica, kada je uz Milu Horvat kao jedinog ženskog uzora govorila da će "biti druga", postao je stvarnost.
Prije nego što je postala prepoznatljivo televizijsko lice, Valentina je izgradila snažnu bazu slušatelja kao radijska voditeljica. Njezini prvi profesionalni koraci bili su na splitskom Totalnom FM-u, a kasnije je radila na postajama kao što su Ultra Split, Enter Zagreb i Bravo! (bivši Narodni radio). Upravo je radio bio njezin prvi ozbiljniji medijski teren, gdje je naučila dinamiku živog programa, brzinu reakcije i važnost autentičnosti. No, njezine su ambicije bile veće.
- Osjetila sam da sam tamo dosegnula vrhunac i da mogu ili stagnirati ili ići dalje. Nije mogao biti gori trenutak dati otkaz na sigurnom poslu usred korone, ali jednostavno sam tako odlučila - objasnila je.
Spakirala je kovčege i preselila se u Zagreb bez osiguranog posla, vođena isključivo željom da se probije u sportsko televizijsko novinarstvo. Početak u Zagrebu bio je težak, obilježen pandemijom, potresima i samoćom. Slanje životopisa nije donosilo rezultate, no upornost se na kraju isplatila. Prvu pravu priliku dobila je na Hrvatskoj nogometnoj televiziji (HNTV), gdje je počela od nule: pratila je drugu i treću ligu, dječje turnire i veterane. Nije preskakala stepenice, a strogi mentori poput Matea Pukšara, koji joj je na početku "iskidao prvi izvještaj", pomogli su joj da izbrusi zanat.
Paralelno s televizijskim usponom, Valentina je postala i neizostavan dio iznimno popularnog nogometnog podcasta "Utakmicu po utakmicu". U uigranoj muškoj ekipi, koju su činili Ivan Ljubić, Mateo Pukšar i Igor Ćurković, preuzela je voditeljsku palicu i pokazala da se jednako dobro snalazi i u opuštenijim, analitičkim razgovorima. Podcast je stekao kultni status, a Valentina je postala "njihov Vitinha", kako su je kolege od milja nazvale u oproštajnoj objavi nakon što je emisija prestala s emitiranjem poslije više od 190 epizoda.
Njezina svestranost došla je do punog izražaja kada je zakoračila u svijet borilačkih sportova. Kao voditeljica evenata i reporterka za Fight Nation Championship (FNC), brzo je stekla povjerenje boraca i publike. U intervjuima uspijeva izvući emociju, motivaciju i osobne priče koje često ostaju skrivene iza oktogona.
Malo je poznato da joj je taj svijet itekako blizak – kao djevojčica ozbiljno se bavila kickboxingom, a 2009. godine postala je i juniorska državna prvakinja u disciplini full contact. Vodila je i jedinstveni regionalni reality show "Fight of Nations™: Put do pobjede", čime je dodatno potvrdila svoj status jedne od rijetkih novinarki koja suvereno vlada i nogometnim i borilačkim terenom.
Valentinin profesionalizam i popularnost nisu ostali neprimijećeni ni izvan medijskih kuća. Kao utjecajna osoba na društvenim mrežama, gdje je prati više od 68.000 ljudi, surađuje s brojnim brendovima.
Njezine suradnje s tvrtkama iz područja zdravlja, dodataka prehrani i sportske opreme pokazuju da je prepoznata kao osoba koja može vjerodostojno predstaviti proizvode povezane s aktivnim životnim stilom.
Osim toga, angažirana je i kao voditeljica na raznim sportskim konferencijama i javnim događanjima, gdje njezina stručnost i iskustvo javnog nastupa dolaze do izražaja. Sve to čini Valentinu Miletić modernim primjerom sportske novinarke nove generacije: svestrane, angažirane i uvijek spremne na novi izazov.
Foto Arenasport
Foto Arenasport
