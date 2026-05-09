FOTO Bila je najbolja na svijetu, svi pamte njene uzdahe. Sad se razgolitila i raspametila fanove

Prošlo je više od šest godina otkako je Marija Šarapova, jedna od najvećih tenisačica svoje generacije, objavila povlačenje iz profesionalnog sporta. Novom fotkom zaludila je pratitelje
U veljači 2020., sa samo 32 godine, ruska ikona oprostila se od svijeta u kojem je provela gotovo cijeli život, ostavivši iza sebe pet Grand Slam naslova, 21 tjedan na vrhu WTA ljestvice i nasljeđe koje nadilazi sportske uspjehe
"Prekrasna si, kao i uvijek", komentari su na novoj objavi.
Dugo prije nego što je odigrala svoj posljednji meč, Šarapova je gradila temelje za život nakon karijere. Još 2012. godine pokrenula je vlastiti brend slatkiša "Sugarpova", što je bio tek prvi korak u stvaranju impresivnog poslovnog portfelja
Vođena savjetima svog agenta Maxa Eisenberga, koji je strategiju dijelom preuzeo od marketinškog tima Tigera Woodsa, Šarapova se nije zadovoljila samo sponzorskim ugovorima. Tražila je vlasničke udjele i aktivnu ulogu u kompanijama u koje je vjerovala.
Njezin instinkt za ulaganje pokazao se iznimno uspješnim. Rano je investirala u brend za zaštitu od sunca Supergoop!, koji je kasnije prodan investicijskoj tvrtki Blackstone u poslu vrijednom stotine milijuna dolara.
Njezin portfelj danas uključuje udjele u nekim od najpoznatijih wellness i fitness kompanija kao što su Therabody, Tonal (pametna oprema za kućno vježbanje) i Bala Bangles (utezi za zglobove), a od travnja 2022. godine sjedi i u upravnom odboru talijanske modne kuće Moncler.
Procjenjuje se da njezino bogatstvo danas iznosi oko 180 milijuna dolara, pri čemu je velika većina stečena izvan teniskog terena. Tijekom karijere je od turnirskih nagrada zaradila više od 38 milijuna dolara, no prihodi od sponzora poput Nikea, Porschea i TAG Heuera višestruko su nadmašili taj iznos, čineći je 11 godina zaredom najplaćenijom sportašicom na svijetu prema Forbesu.
Privatni život Marije Šarapove također je doživio veliku promjenu. U prosincu 2020. zaručila se za britanskog poduzetnika Alexandera Gilkesa, a u srpnju 2022. par je dobio sina Theodora. Uloga majke, kako je sama istaknula, dala joj je novu perspektivu.
Uz poslovne i obiteljske obaveze, Šarapova se nedavno upustila i u medijske vode. U travnju je lansirala svoj novi podcast "Pretty Tough", u kojem kroz razgovore s moćnim ženama poput glumice Zoe Saldañe i suvlasnice L.A. Lakersa Jeanie Buss istražuje temu "ostvarivanja uspjeha bez isprike". Poruka podcasta inspirirana je izazovima s kojima se i sama suočavala u karijeri, gdje su njezinu odlučnost i fokus mediji često etiketirali kao hladnoću, donijevši joj nadimak "ledena kraljica".
Sa 17 godina šokirala je svijet pobjedom protiv Serene Williams u finalu Wimbledona 2004., što ju je lansiralo u zvjezdanu orbitu. Njihovo rivalstvo, jedno od najpoznatijih u povijesti ženskog tenisa, godinama je punilo medijske stupce, no s vremenom se pretvorilo u duboko poštovanje. Upravo je Serena bila ta koja je održala govor kada je Šarapova primljena u Kuću slavnih, a Šarapova je otkrila da ju je osobno nazvala i zamolila za tu čast.
Karijeru su joj obilježile i teške ozljede ramena te 15-mjesečna suspenzija 2016. godine zbog pozitivnog testa na meldonij, supstancu koja je tek stavljena na listu zabranjenih. Šarapova je preuzela odgovornost, tvrdeći da nije znala za promjenu pravila. Unatoč skandalu, uspjela se vratiti i osvojiti još jedan WTA naslov prije konačnog oproštaja.
