FOTO Bila je zapovjednica u vojsci, govori sedam jezika: Courtois ljubi lijepu Izraelku...
Thibaut Courtois, golman belgijske nogometne reprezentacije, u braku je s izraelskom manekenkom Mishel Herzig. Ova ljubavna priča počela je na društvenim mrežama, Thibaut je 2021. na Instagramu vidio fotografiju Mishel s psom, ostavio je komentar, uskoro su počeli razmjenjivati poruke...
Thibaut Courtois, golman belgijske nogometne reprezentacije, u braku je s izraelskom manekenkom Mishel Herzig. Ova ljubavna priča počela je na društvenim mrežama, Thibaut je 2021. na Instagramu vidio fotografiju Mishel s psom, ostavio je komentar, uskoro su počeli razmjenjivati poruke...
| Foto: M. Gerzig Courtois/Instagram