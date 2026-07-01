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ZANOSNA MISHEL

FOTO Bila je zapovjednica u vojsci, govori sedam jezika: Courtois ljubi lijepu Izraelku...

Thibaut Courtois, golman belgijske nogometne reprezentacije, u braku je s izraelskom manekenkom Mishel Herzig. Ova ljubavna priča počela je na društvenim mrežama, Thibaut je 2021. na Instagramu vidio fotografiju Mishel s psom, ostavio je komentar, uskoro su počeli razmjenjivati poruke...
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FOTO Bila je zapovjednica u vojsci, govori sedam jezika: Courtois ljubi lijepu Izraelku...
Thibaut Courtois, golman belgijske nogometne reprezentacije, u braku je s izraelskom manekenkom Mishel Herzig. Ova ljubavna priča počela je na društvenim mrežama, Thibaut je 2021. na Instagramu vidio fotografiju Mishel s psom, ostavio je komentar, uskoro su počeli razmjenjivati poruke... | Foto: M. Gerzig Courtois/Instagram
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Thibaut Courtois, golman belgijske nogometne reprezentacije, u braku je s izraelskom manekenkom Mishel Herzig. Ova ljubavna priča počela je na društvenim mrežama, Thibaut je 2021. na Instagramu vidio fotografiju Mishel s psom, ostavio je komentar, uskoro su počeli razmjenjivati poruke... | Foto: M. Gerzig Courtois/Instagram
Komentari 1

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