FOTO Braća Vušković na Poljudu u majicama s Livajinim likom

Nekadašnji prvotimci Hajduka, braća Mario i Luka Vušković, iskoristili su slobodno vrijeme i na Poljud došli pogledati susret Hajduka i Slaven Belupa u 3. kolu HNL-a.

Smjestili su se u poljudsku ložu, a obojica su na Poljud došla u majicama s likom Marka Livaje.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Luka Vušković (18) je hrvatska stoperska senzacija i sve je izvjesnije da će ostati u Tottenhamu ove sezone i boriti se za minutažu. Trebao je na posudbu u HSV, no već je dvije utakmice zaredom proveo na klupi 'spursa', protiv PSG-a u finalu europskog Superkupa i Burnleyja u prvom kolu Premier lige. Nije jasno hoće li ga Tottenham zadržati ove sezone i imali ga Thomas Frank u planovima, no što vrijeme više prolazi, to je izvjesnije da će Vušković mlađi ove sezone dobiti šansu u Premier ligi.

S druge strane, Mario Vušković (23) vodi veliku pravnu bitku u kojoj pokušava dokazati nevinost. Suspendiran je do 2026. godine zbog navodnog uzimanja dopinga, iza njega je stao njegov matični klub HSV i svi navijači, a Vušković stariji sprema novu žalbu, ovoga puta Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

Prvu žalbu na četverogodišnju zabranu igranja zbog pozitivnog nalaza na EPO koju je izrekao Sportski arbitražni sud Vuškoviću je odbio Švicarski savezni sud i potvrdio suspenziju.