FOTO Brazilci imaju ukusa! Evo koga ljube njihovi nogometaši

Brazilske zvijezde ne dominiraju samo terenom, već izvan njega imaju sjajne supruge i djevojaka. Uoči susreta s Hrvatskom, donosimo priče o nekima od najpoznatijih partnerica brazilskih reprezentativaca
One su stabilnost u kaosu profesionalnog nogometa; dok igrači putuju, mijenjaju klubove i žive pod ogromnim pritiskom, partnerice su te koje stvaraju osjećaj doma, rutine i normalnog života.
Zvijezda Reala Vinícius Júnior često se u medijima povezivao s influencericom Virginiom Wanderley, no njihova veza nikada nije službeno potvrđena kao ozbiljna.
Virginia ne skriva svoju ljubav prema Viniciusu i podržava ga na nogometnim tribinama.
Najviše pozornosti medija bez sumnje je privukao par kojeg čine novo čudo Real Madrida i trenutačni član Lyona na posudbi, 18-godišnji Endrick, i njegova supruga, model Gabriely Miranda. Njihova veza od početka je bila pod povećalom javnosti zbog razlike u godinama, no par je dodatno šokirao priznanjem da su prije braka potpisali ljubavni ugovor.
Ugovor je, između ostalog, uključivao obvezno izgovaranje "volim te" u svakoj situaciji, zabranu korištenja određenih riječi u porukama i zabranu "virtualnih djevojaka" u videoigrama poput GTA. Svako kršenje pravila kažnjavalo se "globom" u obliku poklona. Unatoč kontroverzama, par se vjenčao u rujnu 2024. godine, nedugo nakon Endrickovog dolaska u Madrid.
Krilni napadač Raphinha oženio je Nataliu Rodrigues Belloli, influencericu koju poznaje još od tinejdžerskih dana, a zajedno imaju sina.
Carol Cabrino, u Brazilu je poznata kao pjevačica koja se proslavila u talent showu Jovens Talentos. Upravo ju je Marquinhos primijetio na televiziji i kontaktirao preko Facebooka. Danas je Carol uspješna poduzetnica i vlogerica.
Gabriel Magalhães je od 2023. u braku s modelom i influencericom Gabrielle Figueiredo, s kojom ima i kćer.
Karoline Lima, bivša je djevojka Édera Militãa i sadašnja bolja polovica Lea Pereire. Karoline je jedna od najpraćenijih brazilskih influencerica.
Veznjak Manchester Uniteda Casemiro od 2014. godine u braku je s Deborah Morales (poznatijom kao Anna Mariana), koja je diplomirala poslovnu administraciju i bavi se šminkanjem i modom.
Fabinho i Rebeca Tavares zajedno su od 2013. i 2015. godine su se oženili. Zajedno imaju sina Israela koji je rođen 2022. i kćer Aliciju koja je rođena 2024. godine.
Mlada zvijezda Arsenala Gabriel Martinelli u vezi je sa studenticom medicine Isabellom Rousso, koja je redovita na tribinama stadiona Emiratesa.
Lais Morales je supruga Edersona Moraesa. Ovaj par zajedno je više od desetljeća i ima troje djece, a Lais je uspješna influencerica i model s velikim brojem pratitelja na društvenim mrežama.
Natalia Loewe, supruga golmana Liverpoola Alissona Beckera.
Par je u braku od 2015. godine i ima troje djece. No, Natalia nije tipična supruga nogometaša
Po struci je liječnica pedijatrica, a 2019. imenovana je i ambasadoricom dobre volje Svjetske zdravstvene organizacije. Njezina predanost obitelji i karijeri učinila ju je uzorom mnogima u Brazilu.
*uz korištenje AI-ja
