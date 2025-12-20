FOTO Bujna plavuša zavela je zvijezdu Engleske. Ako je on 'Cold', onda je ona 'extra hot'

Nakon što je prebrodio probleme s ozljedama i vratio se u golgetersku formu, mladi engleski as, Cole Palmer viđen je u društvu nove djevojke, atraktivne plavokose manekenke Olivije Holder
Iako se svim silama trudio ostati neprimijećen, Cole Palmer nije uspio pobjeći od očiju javnosti. Primijećen je u poznatom londonskom parku Winter Wonderland u društvu zanosne Olivije.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Olivia Holder je model i influencerica koja, sudeći prema njezinom Instagram profilu, vodi prilično glamurozan i dinamičan život. Iako ima relativno skroman broj pratitelja za jednu influencericu, nešto više od sedam i pol tisuća, očito je uspjela privući pažnju jedne od najvećih mladih zvijezda Premier lige.
| Foto: Instagram
Mladi nogometaš (23) pokušao je sakriti svoj identitet noseći balaklavu koja mu je prekrivala veći dio lica i navukavši kapuljaču široke Nike trenirke, no njegov trud bio je uzaludan. Brojni obožavatelji prepoznali su svog heroja koji je, čini se, jednako uspješan u osvajanju nagrada na sajamskim igrama kao i u postizanju golova.
| Foto: Instagram
Palmer je pokazao svoju romantičnu stranu osvojivši nekoliko golemih plišanih medvjeda za svoju pratilju. Par je izgledao sretno i opušteno, a Olivia je kasnije na društvenim mrežama podijelila fotografiju na kojoj Palmer pozira u limuzini okružen plišanim igračkama koje joj je osvojio, dodatno rasplamsavši glasine o njihovoj vezi.
| Foto: Instagram
Foto JAIMI JOY/REUTERS
Njezin profil prepun je fotografija s egzotičnih putovanja, a samo ove godine posjetila je destinacije poput Dubaija, Monaka, Grčke, Tenerifa i Bukurešta.
| Foto: Instagram
Olivia je dodatno potpirila nagađanja kada je na svom Instagramu objavila fotografiju sa stadiona Stamford Bridge, doma Chelseajeva kluba.
| Foto: Instagram
Ubrzo nakon toga, podijelila je i slike iz Coppa Club bara u Cobhamu, gradiću u Surreyu koji se nalazi u neposrednoj blizini Chelseajevog trening kampa. Očito je da provodi dosta vremena blizu mjesta gdje Palmer trenira, a na jednoj od priča na Instagramu pohvalila se i velikim buketom cvijeća koji je dobila na poklon.
| Foto: Instagram
"Palmer je hladan na terenu i izvan njega", napisao je jedan pratitelj. Drugi je direktno označio nogometaša i poručio: "Vidim te". Mnogi su njezinu pojavu povezali s Palmerovim povratkom u formu. "Palmre, je li ovo razlog zašto si tako dobro igrao prošli tjedan? Potpuno te razumijem", dodao je treći
| Foto: Instagram
Palmerova romansa s Olivijom dolazi nekoliko mjeseci nakon što je u lipnju prošle godine prekinuo jednogodišnju vezu s Connie Grace, s kojom je bio od svoje sedamnaeste godine.
| Foto: JAIMI JOY/REUTERS
Prekid je bio popraćen medijskim nagađanjima, a pojavila se i priča da je Palmer odbio Connieinu bračnu ponudu. Međutim, njegova bivša djevojka oštro je demantirala te navode.
| Foto: Instagram
Iako par još nije službeno potvrdio svoju vezu, njihovi zajednički trenuci i aktivnosti na društvenim mrežama jasno ukazuju na to da se rađa nova ljubavna priča.
| Foto: Instagram
