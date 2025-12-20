FOTO Bujna plavuša zavela je zvijezdu Engleske. Ako je on 'Cold', onda je ona 'extra hot'

Mladi nogometaš (23) pokušao je sakriti svoj identitet noseći balaklavu koja mu je prekrivala veći dio lica i navukavši kapuljaču široke Nike trenirke, no njegov trud bio je uzaludan. Brojni obožavatelji prepoznali su svog heroja koji je, čini se, jednako uspješan u osvajanju nagrada na sajamskim igrama kao i u postizanju golova. | Foto: Instagram