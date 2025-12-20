Obavijesti

VRATILA GA U FORMU

FOTO Bujna plavuša zavela je zvijezdu Engleske. Ako je on 'Cold', onda je ona 'extra hot'

Nakon što je prebrodio probleme s ozljedama i vratio se u golgetersku formu, mladi engleski as, Cole Palmer viđen je u društvu nove djevojke, atraktivne plavokose manekenke Olivije Holder
Iako se svim silama trudio ostati neprimijećen, Cole Palmer nije uspio pobjeći od očiju javnosti. Primijećen je u poznatom londonskom parku Winter Wonderland u društvu zanosne Olivije. | Foto: Instagram
