FOTO Dalić i Petković sami su porazgovarali na terasi hotela

Mislim da je ta situacija završila, izbornik je rekao svoje. Bruno je uzeo penal, nažalost nije zabio, to se svakom može dogoditi. Tu situaciju smo riješili, ne treba više o tome puno priče, izjavio je na konferenciji za novinare Lovro Majer.

Dva dana nakon utakmice sa Španjolskom, Večernji list je objavio snimku privatnog razgovora Brune Petkovića i Zlatka Dalića na terasi hotela. Govor tijela otkriva kako je dvojac mirno i bez nervoze porazgovarao.

Petković je postao glavna tema nakon poraza protiv Španjolske. Promašio je penal u porazu 3-0 pa se postavilo pitanje je li ga uopće on trebao pucati, unatoč tome što su i Modrić i Kramarić već izašli van.

- Zna se da penale pucaju Kramarić i Modrić, a oni nisu bili u igri. Pravilo je da igrač na kojem je napravljen penal to ne radi, on nije trebao pucati penal. Postoji hijerarhija u reprezentaciji, neko pravilo da se poštuju stariji igrači. Nije trebao pucati penal, to ćemo mi riješiti. Nema mjesta egu. Protiv istog golmana je promašio penal u Ligi nacija, nema potrebe za tim. Perišić ili Majer su trebali pucati - izjavio je Zlatko Dalić tada nakon poraza.

Ipak, jutros smo doznali da je situacija s penalom riješena i da se Petković ispričao.

- Bruno je na sastanku rekao da je kriv, ispričao se svima i sve je riješeno bez repova. U reprezentaciji se zna hijerarhija starijih igrača i kapetana, a Bruno nije trebao pucati penal isključivo zbog toga što je penal bio na njemu. I to je to, ne znam zašto se o tome još raspravlja kad je sve jasno i riješeno bez tenzija i nervoze. Idemo dalje, u srijedu nas čeka Albanija - doznajemo od izvora iz reprezentacije.