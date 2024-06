Tema koja muči mnoge Hrvate, a vjerojatno i Dalića: S kojim napadačem krenuti na Albaniju?

"Petković mora igrati u prvih 11", "Ma kakav Petković, u prvih 11 treba igrati Budimir", "Ma nemate pojma ni jedan ni drugi, dovoljan je Kramarić", "Kramarić i Petković moraju igrati zajedno, to je ključ"... Otprilike ovako izgledala je rasprava u krugu prijatelja u kafiću dok se na televiziji vrtjela utakmica Slovenaca i Danaca...

POGLEDAJTE VIDEO: Albanska zvijezda za 24sata

Pokretanje videa... 00:54 [TOP TRI VIJESTI DANA] Albanska megazvijezda UEFA-e: 'Imate bolje igrače, a Joško me očarao. Naša snaga su navijači' | Video: 24sata Video

Veselo društvo vadilo je argumente za svoje tvrdnje, drugi su ih odmah rušili kontraargumentima, odjednom je cijeli kafić mučilo samo jedno pitanje - tko bi trebao u napad protiv Albanije... Čak su se i starije gospođe, koje su došle u miru popiti svoj popodnevni capuccino, uključile. Ako vas zanima, one su lobirale za Kramarića. Fin dečko, kažu...

Protiv Španjolske od prve minute krenuli su Ante Budimir i Andrej Kramarić, svoju priliku u drugom dijelu dobio je i Bruno Petković.

Dakle, protiv Španjolaca je Zlatko Dalić koristio sva tri naša napadača. Istina, Petković i Kramarić vole igrati povučenije, samo je Budimir u toj kategoriji klasični centarfor...

Budimir nije pružio pretjerano dobru partiju. Nadali smo se kako će srušiti 'svoje' Španjolce, ali nije imao svoj dan. Kao ni Andrej Kramarić. Nešto je pokušavao, izvlačio se na stranu, nudio... Ali bez konkretnog učinka. Petković je promašio penal, Dalić je kasnije poručio da ga on nije trebao ni pucati. Je li taj promašaj naštetio Petkovim 'dionicama' kod Dalića, doznat ćemo uskoro...

Tajno oružje: Mario Pašalić?

Tko će od njih na Albaniju? Hoće li samo jedan od njih krenuti, možda dvojica? A možda nijedan. "Lažne devetke" su do prije par godina bile hit u nogometu, mnogi su kopirali 'izum' Pepa Guardiole... No on je u međuvremenu odustao od tog sustava. Sad mu je u vrhu napada stasiti Erling Haaland, a ne vižljasti Kun Aguero.

Od ostalih igrača iz naše reprezentacije najbliži napadaču svakako je Mario Pašalić. Iza njega je još jedna odlična sezona u Atalanti, klub je osvojio i svoj prvi europski trofej u povijesti. Doduše, pod Gasperinijem je Mario ove sezone igrao nešto povučenije, često i na poziciji šestice, ali znamo svi koliko je ubojit Pašalić ulaskom iz drugog plana...

Uostalom, u Atalanti je, kad je trebalo, znao krenuti i u špici.

Korisni u napadu, ali na krilima, mogu sigurni biti i Ivan Perišić, Marko Pjaca, Luka Ivanušec, Nikola Vlašić, Marco Pašalić... Ali nitko od njih nije igrao 'solo napadača'.

Do utakmice s Albanijom ostala su dva dana, rasprava s početka teksta u kafiću sigurno će se ponavljati po cijeloj Hrvatskoj do početka utakmice.

Dajte nam svoj glas u anketi, možete odabrati maksimalno dva odgovora...