BOBAN SLAVI 57. ROĐENDAN

FOTO Dinamova legenda danas slavi kao predsjednik. Staroj se ljubavi vratio nakon razvoda

Rijetke su ličnosti u svijetu sporta čije ime nadilazi teren i postaje simbolom čitave jedne ere, stava i beskompromisnog karaktera. Zvonimir Boban, legendarni kapetan "vatrenih", ikona Dinama i Milana te danas ključni čovjek u potpunoj rekonstrukciji maksimirskog kluba, upravo je takva figura, a danas slavi 57. rođendan
Nogometna priča Zvonimira Bobana neraskidivo je vezana za zagrebački Dinamo. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
