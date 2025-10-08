FOTO Dinamova legenda danas slavi kao predsjednik. Staroj se ljubavi vratio nakon razvoda

Tijekom nereda na nikad odigranoj utakmici protiv Crvene zvezde, usred kaosa i brutalnosti tadašnje milicije prema Dinamovim navijačima, Boban je učinio nezamislivo – skočio je i udario policajca koji je nasrnuo na jednog navijača. "Riskirao sam karijeru, ali neki drugi, bezimeni navijači, riskirali su svoje živote. Opet bih udario onog milicajca, ali nisam htio biti nikakav heroj, samo sam reagirao na nepravdu", izjavio je godinama kasnije. | Foto: Borna Filic/PIXSELL