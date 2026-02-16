FOTO Don Carlovo Valentinovo. Namontirali mu fotku s tri žene

Fotografija izbornika Brazila Carla Ancelottija (66) kako na karnevalu u Rio de Janeiru navodno istovremeno ljubi tri atraktivne žene u nekoliko je sati obišla svijet i postala hit na društvenim mrežama. Iskusni trener, koji je preuzeo "seleção" prošlog ljeta, na njoj se očito potpuno prepustio brazilskom načinu života, a slika je izazvala lavinu šaljivih komentara navijača diljem svijeta. Ipak, kako se kasnije pokazalo, cijela priča bila je samo još jedan primjer moći, ali i opasnosti umjetne inteligencije.

Foto: Tita Barros/REUTERS

"Sada znamo zašto je otišao u Brazil"

Nakon što se sporna fotografija proširila platformom X, nekadašnjim Twitterom, obožavatelji su se natjecali u duhovitim opaskama. Mnogi su zaključili kako se Ancelotti, unatoč glasinama koje su ga povezivale s klupom Manchester Uniteda, nikada neće vratiti u Europu. Jedan od korisnika je napisao: "Don Carlo Ancelotti uživa u životu".

Drugi su se nadovezali u sličnom tonu, komentirajući kako je njegovo Valentinovo prošlo savršeno te da sada napokon razumiju njegovu odluku o preuzimanju brazilske reprezentacije: "Brat se nikad ne vraća iz Brazila", glasio je jedan od popularnijih komentara.

Neočekivani obrat: Slika je zapravo lažna

Iako je fotografija oduševila mnoge i prikazala Ancelottija u dosad neviđenom, opuštenom izdanju, ubrzo se otkrilo da je riječ o vještoj manipulaciji. Brojni mediji i portali specijalizirani za provjeru činjenica potvrdili su kako je slika koja prikazuje Talijana s tri djevojke generirana pomoću umjetne inteligencije (AI) i da se takva scena nikada nije dogodila. Zbunjenost je bila tim veća što je Ancelotti na karnevalskim svečanostima cijelo vrijeme bio u pratnji supruge Mariann Barrene McClay, s kojom je u braku od 2014.

Foto: Jean Carniel/REUTERS

Istina je da je Carlo Ancelotti zaista uživao u čarima Brazila. U sklopu promotivne kampanje jedne pivovare posjetio je karnevale u čak tri grada: Salvadoru, São Paulu i Rio de Janeiru. U dobrom raspoloženju bio je u VIP loži u društvu brazilskih nogometnih legendi Ronalda i Denilsona. Tijekom boravka u Salvadoru, lokalni pjevač Léo Santana javno ga je zamolio da za Svjetsko prvenstvo 2026. u reprezentaciju pozove Neymara, na što se talijanski strateg samo nasmijao i zahvalio na savjetu.

Tako je viralni trenutak koji je prikazao "Don Carla" kao novog Hugha Hefnera zapravo bio samo digitalna iluzija, dok je stvarni Ancelotti karneval proveo u mnogo mirnijem, ali nimalo manje veselom okruženju.