JOHANNES HOESFLOT KLAEBO

FOTO Država ne daje 'ni krune', ali kralj Igara obrće milijune! Recept je jasan - on je genije

Johannes Hoesflot Klaebo (29) ispisao je povijest na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Cortini d'Ampezzo. Norveški fenomen osvojio je nevjerojatnih šest zlatnih medalja i postao besmrtan
Cross-Country Skiing - Men's 50km Mass Start Classic
Skijaško trčanje u Norveškoj nije samo sport, to je dio nacionalnog identiteta i kulturne baštine. Deseci tisuća navijača redovito prate utrke Svjetskog kupa, a uspjesi njihovih heroja slave se s domoljubnim zanosom. | Foto: Stephanie Lecocq
Skijaško trčanje u Norveškoj nije samo sport, to je dio nacionalnog identiteta i kulturne baštine. Deseci tisuća navijača redovito prate utrke Svjetskog kupa, a uspjesi njihovih heroja slave se s domoljubnim zanosom. | Foto: Stephanie Lecocq
