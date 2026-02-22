FOTO Država ne daje 'ni krune', ali kralj Igara obrće milijune! Recept je jasan - on je genije

Johannes Hoesflot Klaebo (29) ispisao je povijest na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Cortini d'Ampezzo. Norveški fenomen osvojio je nevjerojatnih šest zlatnih medalja i postao besmrtan
Skijaško trčanje u Norveškoj nije samo sport, to je dio nacionalnog identiteta i kulturne baštine. Deseci tisuća navijača redovito prate utrke Svjetskog kupa, a uspjesi njihovih heroja slave se s domoljubnim zanosom.
Dok norveški skijaški fenomen ruši rekorde i ispisuje povijest svog sporta, jedna osoba tiho, ali čvrsto stoji uz njega kao najveći oslonac. Riječ je o njegovoj zaručnici Pernille Døsvik, svestranoj mladoj ženi koja je mnogo više od partnerice sportske zvijezde.
No, unatoč golemoj popularnosti, novčane nagrade u ovom sportu znatno su skromnije u usporedbi s, primjerice, alpskim skijanjem. Dok zvijezde poput Mikaele Shiffrin ili Marca Odermatta od nagrada na utrkama zarade stotine tisuća eura po sezoni, trkači na skijama ovise o puno manjim iznosima.
Pernille Døsvik, rođena 1997. godine, potječe iz istog grada kao i Klæbo – Trondheima. Iako je u javnosti postala poznata kroz vezu s jednim od najuspješnijih sportaša Norveške, njezin put obilježen je vlastitim ambicijama i postignućima. Uspješno je završila magisterij građevinarstva s usmjerenjem na pomorsku tehnologiju na prestižnom Norveškom sveučilištu znanosti i tehnologije (NTNU), a dio studija provela je na razmjeni u kanadskom Vancouveru.
Iako su oboje odrasli u Trondheimu, njihov susret dogodio se tek kasnije, i to preko zajedničkih prijatelja. Priča o početku njihove veze savršen je primjer modernog udvaranja. Sam Klæbo, koji je do 2018. godine tvrdio da zbog potpune posvećenosti treninzima nema vremena za vezu, preuzeo je inicijativu. Nakon što je lajkao jednu od njezinih fotografija na Instagramu, Pernille ga je dodala na Snapchatu i komunikacija je krenula.
Prosječni profesionalac u Norveškoj teško može živjeti isključivo od novca osvojenog na natjecanjima, koji se kreće između 40 i 60 tisuća dolara godišnje. Zbog toga se postavlja pitanje kako je Klæbo, perjanica takvog sporta, uspio izgraditi poslovno carstvo.
Nakon što je pomeo konkurenciju u Cortini, Klæbo se vratio kući sa šest zlatnih odličja, ali bez ijednog eura državne nagrade. Za razliku od mnogih zemalja, uključujući Hrvatsku, koje svoje olimpijce bogato nagrađuju za medalje, Norveška ima potpuno drugačiju filozofiju.
Nakon višegodišnje veze, par je svoju ljubav okrunio zarukama 15. lipnja 2025. godine. Klæbo je odabrao posebno mjesto za prosidbu – njihovu zajedničku planinsku kuću u Skeikampenu, idiličnoj norveškoj destinaciji. Vijest su podijelili na Instagramu uz zajedničku fotografiju i opis: "2025. je sve bolja i bolja."
Norveški olimpijski odbor (NIF) ne isplaćuje novčane bonuse za olimpijske uspjehe. Njihov se model temelji na dugoročnom financiranju treninga, infrastrukture i dnevnica sportašima tijekom cijele godine. Smatraju da je sustavno ulaganje u razvoj važnije od jednokratnih isplata za rezultate.
Dakle, za svoj povijesni podvig Klæbo od Norveške nije dobio izravnu financijsku nagradu. No, indirektna vrijednost tih medalja je neprocjenjiva. Njegov status nacionalnog heroja i najuspješnijeg zimskog olimpijca u povijesti katapultirao je njegovu tržišnu vrijednost u nebesa. Stručnjaci procjenjuju da će mu šest zlata aktivirati ogromne bonuse od privatnih sponzora te otvoriti vrata novim, višemilijunskim ugovorima koji će daleko nadmašiti bilo kakvu državnu premiju.
Prava zarada Johannesa Klæba dolazi izvan skijaške staze. Njegova godišnja primanja i prije Igara 2026. procjenjivala su se na oko 22 milijuna norveških kruna, odnosno približno dva milijuna eura. Lavovski dio tog iznosa dolazi od sponzora. Njegov ugovor s norveškim lancem benzinskih postaja Uno-X, poznatim i po sponzorstvu biciklističke ekipe, vrijedan je 25 milijuna kruna na pet godina. Uz to, ima izdašne ugovore s proizvođačem opreme Craft, koji mu donosi i do tri milijuna kruna godišnje, te s brendovima poput Norsk Kylling.
No, Klæbo nije samo lice s plakata. On je i vješt poduzetnik. Njegova tvrtka JHK AS, koju u potpunosti posjeduje, u prošloj je godini ostvarila rekordnu dobit od gotovo deset milijuna norveških kruna (oko 845.000 eura) nakon oporezivanja, uz prihod od 17,3 milijuna kruna.
Osim toga, suvlasnik je brenda za proizvode za kosu Hufs te posjeduje značajan portfelj dionica. Njegovo prijavljeno bogatstvo krajem 2025. godine iznosilo je preko 25 milijuna kruna (oko 2,2 milijuna eura), iako je stvarna vrijednost vjerojatno znatno veća. Shvatio je da sportska karijera ne traje vječno i na vrijeme je počeo ulagati u budućnost.
S takvim prihodima, Klæbo si je osigurao život na visokoj nozi. Živi u modernoj kući u rodnom Trondheimu, ali pravi pokazatelj njegovog statusa su luksuzne vikendice (na norveškom "hytter"). Godine 2020. izgradio je visokotehnološku vikendicu za trening u Skeikampenu, popularnom skijalištu. Nedavno ju je stavio na prodaju kako bi se s dugogodišnjom partnericom Pernille Døsvik preselio u novu "vikendicu iz snova" na istoj lokaciji.
Novi objekt prostire se na oko 400 četvornih metara, ima šest spavaćih soba, teretanu, saunu i izravan pristup skijaškim stazama. To je, kako je sam rekao, savršeno mjesto za trening i opuštanje.
