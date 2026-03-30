Obavijesti

Sport

Komentari 1
FOTO Evo pet najboljih postava 'vatrenih'. Sastavi su šaroliki

Ivan Kužela
Čitanje članka: < 1 min
Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Hrvatska je na 11. mjestu Fifine svjetske ljestvice, a popularni Score90 na Instagramu objavio je pet najboljih postava 'vatrenih' za Svjetsko prvenstvo. S populacijom ispod četiri milijuna, uistinu smo nogometna sila

Hrvatska nogometna reprezentacija jedna je od najboljih na svijetu i trenutačno snažna nogometna sila. Na Fifinoj listi najboljih nalazimo se na odličnom 11. mjestu. Pobijedili smo u petak 13. Kolumbiju, a u noći s utorka na srijedu (02.00 sati) igrat ćemo protiv Brazila koji je 7. na svijetu. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Toni Fruk najavio reprezentativnu akciju 03:41
Toni Fruk najavio reprezentativnu akciju | Video: Josip Tolić/24sata

Popularni sportski profil na Instagramu Score90, koji broji oko 3,3 milijuna pratitelja, objavio je zanimljiv sadržaj vezan uz Hrvatsku. Naime, kreirao je pet najboljih mogućih postava Hrvatske za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Sve su u formaciji 4-3-3 i ima ponekih iznenađenja; primjerice, najbolji igrač HNL-a Toni Fruk uvršten je tek u četvrtu najbolju postavu. 

- S pet vrlo kvalitetnih postava i populacijom manjom od četiri milijuna ljudi, Hrvatska ostaje jedna od najboljih nogometnih nacija, piše ispod objave.

1. postava: Livaković - Stanišić, Ćaleta-Car, Vušković, Gvardiol - Modrić, P. Sučić, Kramarić - Perišić, Pašalić, Budimir.

2. postava: Ivušić - Juranović, J. Šutalo, Pongračić, Sosa - Kovačić, L. Sučić, Baturina - Vlašić, Ivanović, Matanović.

3. postava: Kotarski - Smolčić, Prpić, Erlić, Bradarić - Moro, Jakić, Majer - Pašalić, Oršić, Musa.

4. postava: Pandur - B. Šutalo, Jedvaj, Mlačić, Hrgović - Bašić, Krovinović, Jagušić - Fruk, Pjaca, Frigan.

5. postava: Horkaš - Valinčić, Uremović, Borevković, Perković - Ljubičić, Tudor, Nejašmić - Durdov, Brekalo, Livaja.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026