Hrvatska je na 11. mjestu Fifine svjetske ljestvice, a popularni Score90 na Instagramu objavio je pet najboljih postava 'vatrenih' za Svjetsko prvenstvo. S populacijom ispod četiri milijuna, uistinu smo nogometna sila
FOTO Evo pet najboljih postava 'vatrenih'. Sastavi su šaroliki
Hrvatska nogometna reprezentacija jedna je od najboljih na svijetu i trenutačno snažna nogometna sila. Na Fifinoj listi najboljih nalazimo se na odličnom 11. mjestu. Pobijedili smo u petak 13. Kolumbiju, a u noći s utorka na srijedu (02.00 sati) igrat ćemo protiv Brazila koji je 7. na svijetu.
Popularni sportski profil na Instagramu Score90, koji broji oko 3,3 milijuna pratitelja, objavio je zanimljiv sadržaj vezan uz Hrvatsku. Naime, kreirao je pet najboljih mogućih postava Hrvatske za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Sve su u formaciji 4-3-3 i ima ponekih iznenađenja; primjerice, najbolji igrač HNL-a Toni Fruk uvršten je tek u četvrtu najbolju postavu.
- S pet vrlo kvalitetnih postava i populacijom manjom od četiri milijuna ljudi, Hrvatska ostaje jedna od najboljih nogometnih nacija, piše ispod objave.
1. postava: Livaković - Stanišić, Ćaleta-Car, Vušković, Gvardiol - Modrić, P. Sučić, Kramarić - Perišić, Pašalić, Budimir.
2. postava: Ivušić - Juranović, J. Šutalo, Pongračić, Sosa - Kovačić, L. Sučić, Baturina - Vlašić, Ivanović, Matanović.
3. postava: Kotarski - Smolčić, Prpić, Erlić, Bradarić - Moro, Jakić, Majer - Pašalić, Oršić, Musa.
4. postava: Pandur - B. Šutalo, Jedvaj, Mlačić, Hrgović - Bašić, Krovinović, Jagušić - Fruk, Pjaca, Frigan.
5. postava: Horkaš - Valinčić, Uremović, Borevković, Perković - Ljubičić, Tudor, Nejašmić - Durdov, Brekalo, Livaja.
