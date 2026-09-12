FOTO FNC spektakl u Areni privukao brojne zvijezde: Stigli Mandžukić, legendarni Cro Cop

U Zagrebačkoj Areni održava se FNC 33 spektakl, a dosadašnji dio programa ponudio je puno zanimljivih trenutaka. Među brojnim gledateljima su i Mario Mandžukić, rukometaši RK Zagreba i Valentina Miletić
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Prva borba večeri bila je ona između domaćeg borca iz ATT-a Frana Luke Đurića i Bartosza Wojcikiewicza. Poljak je promašio vagu pa mu je prije početka borbe oduzet jedan bod.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Prva borba večeri bila je ona između domaćeg borca iz ATT-a Frana Luke Đurića i Bartosza Wojcikiewicza. Poljak je promašio vagu pa mu je prije početka borbe oduzet jedan bod.
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Foto: Igor Soban/PIXSELL
Prva borba večeri bila je ona između domaćeg borca iz ATT-a Frana Luke Đurića i Bartosza Wojcikiewicza. Poljak je promašio vagu pa mu je prije početka borbe oduzet jedan bod.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Wojcikiewicz je bolje otvorio meč i brzo pronašao prostor za klinč, gdje je pokušavao hrvati uz žicu. Đurić se ipak uspio odvojiti, a u jednoj razmjeni nehotično je pogodio Poljaka prstom u oko.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
U posljednjoj rundi borba se većim dijelom odvijala na nogama, a Poljak je kontrolirao centar oktogona. Dobrim je direktom uzdrmao Đurića, nakon čega je ponovno ušao u klinč. Đurić ga je uspio nakratko okrenuti, no Wojcikiewicz je brzo vratio poziciju, a ubrzo je ponovno došlo do razdvajanja.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Pred kraj borbe Đurić je dobro pogodio i uzdrmao Poljaka, koji se brzo oporavio. Do posljednje sirene gledali smo otvorenu razmjenu na sredini oktogona, a Wojcikiewiczu je pritom pukla arkada.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Nakon tri runde uzbudljivog meča odluka je otišla u ruke sudaca, koji su jednoglasno pobjedu dodijelili Đuriću 29-27.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Druga borba večeri donijela je meč još jednog domaćeg borca, Tiriela Luke Abramovića, i Bugarina Valerija Atanasova. Već se uoči borbe moglo očekivati da će gledatelji uživati u atraktivnom okršaju u stojci, a u takvom se ritmu bolje snašao Abramović.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Njihovu borbu obilježio je strašan incident kada je Bugarinu pukla potkoljenica tijekom akcije, nakon čega više nije mogao nastaviti meč. Sudac je odmah prekinuo borbu, a pobjeda je pripala Abramoviću.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Glavni dio priredbe otvorio je meč dvojice stranih boraca. Amerikanac Anthony Ivy borio se protiv Britanca Willa Curriea, a meč je od početka ponudio otvorenu borbu.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Ivy je rano krenuo u rušenje i dobar dio prve runde kontrolirao Curriea na podu. Nakon što ih je sudac razdvojio, Britanac je pokazao svoj udarački arsenal i laktovima počeo raditi štetu. Ipak, pred kraj runde sjeo je spinning kick kojim je Ivy ozbiljno uzdrmao Curriea.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Druga runda uvjerljivo je pripala Ivyju. Najprije je uzdrmao protivnika na nogama, a potom iz mount pozicije nanosio veliku štetu. Currie je ipak izdržao i uspio dočekati kraj runde.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Ivy je u trećoj rundi samo nastavio ondje gdje je stao. Najprije je ponovno uzdrmao Curriea na nogama, zatim ga srušio i gotovo više od tri minute kontrolirao uz ground and pound. U takvom je ritmu borba i završila.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Sudačke kartice nisu donijele nikakvo iznenađenje. Sva trojica sudaca bodovala su meč 30-27 u korist Ivyja, koji je tako zasluženo stigao do jednoglasne pobjede.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
FNC je došao podržati i proslavljeni hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić, osvajač srebrne medalje sa Svjetskog prvenstva u Rusiji.
| Foto: FNC
Još je poznatih sportaša večeras u Areni Zagreb. FNC su došli pogledati i rukometaši Zagreba Filip Glavaš, Marko Mamić, Davor Gavrić i Diano Češko.
| Foto: FNC
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL