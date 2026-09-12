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FOTO FNC spektakl u Areni privukao brojne zvijezde: Stigli Mandžukić, legendarni Cro Cop

U Zagrebačkoj Areni održava se FNC 33 spektakl, a dosadašnji dio programa ponudio je puno zanimljivih trenutaka. Među brojnim gledateljima su i Mario Mandžukić, rukometaši RK Zagreba i Valentina Miletić
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Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Fran Luka Đurić - Bartosz Wojcikiewicz
Prva borba večeri bila je ona između domaćeg borca iz ATT-a Frana Luke Đurića i Bartosza Wojcikiewicza. Poljak je promašio vagu pa mu je prije početka borbe oduzet jedan bod. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Prva borba večeri bila je ona između domaćeg borca iz ATT-a Frana Luke Đurića i Bartosza Wojcikiewicza. Poljak je promašio vagu pa mu je prije početka borbe oduzet jedan bod. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 1

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