RONALDO, PAZI
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida
Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo upoznali su se 2016. godine u Madridu i od tada su nerazdvojni.
Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo upoznali su se 2016. godine u Madridu i od tada su nerazdvojni. |
Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo upoznali su se 2016. godine u Madridu i od tada su nerazdvojni.
Njihova veza često je u centru pažnje medija, ali oni je njeguju kroz međusobnu podršku i ljubav. Georgina je postala važan oslonac u Ronaldovom životu, prateći ga u karijeri i privatnim izazovima.
Zajedno imaju djecu i grade skladan obiteljski život, unatoč stalnim putovanjima i obavezama.
Pa ipak, osigurala se predbračnim ugovorom.
Sporazumom je propisano da će, u slučaju razvoda, Georgina doživotno primati oko od 100.000 eura mjesečno. Osim toga, postala bi vlasnica Ronaldove vile u Madridu.
Vila od 950 četvornih metara nalazi se na parceli od 4000 četvornih metara. Portugalac ju je kupio 2010. godine za 5 miliona eura te rado tamo borave.
Navodno su bračne klauzule dogovorene nakon rođenja njihove prve kćeri, Alane Martine, kako bi Georgina dobila financijsku sigurnost ako se desi i najgori scenarij.
Ronaldu neće biti problem platiti takav iznos jer i dalje zarađuje najviše u nogometnom svijetu.
Kako navodi The Sun, Ronaldo zarađuje 208 milijuna eura godišnje.što je 17 milijuna eura mjesečno i 4,3 miliona eura tjedno. .
Podsjetimo, Ronaldo i Georgina zajedno su od 2017. godine te zajedno imaju četvero djece, dok majka najstarijeg Ronaldovog sina nije poznata.
Georgina na Instargamu ima preko 69 milijuna pratitelja, često je na naslovnicama najpoznatijih svjetskih časopisa i smatra se jednom od najljepših žena na svijetu.
