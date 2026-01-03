FOTO Godina nova, a Wanda po starom. Tange, bujni dekolte i novi partner: 'Prava ljubav...'

Dok je Wanda gradila sliku obiteljske idile u Urugvaju, njezin bivši suprug, Mauro Icardi, s kojim je vodila višegodišnji medijski rat ispunjen prekidima i pomirenjima i kojem je jedno vrijeme bila i menadžerica, također je slavio ulazak u Novu godinu. Nogometaš je 2026. dočekao u Turskoj, u društvu svoje nove partnerice, Eugenije "La Chine" Suárez, glumice koja je bila ključna figura u raspadu njegova braka s Wandom. Čini se da su oba bivša supružnika pronašla mir u novim vezama, iako ih skandali i dalje prate u stopu. | Foto: Instagram