FOTO Godina nova, a Wanda po starom. Tange, bujni dekolte i novi partner: 'Prava ljubav...'

Wanda Nara šokirala je fanove golišavim izdanjem za Novu godinu! Unatoč skandalima i nevjeri, s dečkom Martínom Miguelesom proslavila je u Urugvaju. Ljubavna sapunica se nastavlja
Nakon tjedana medijske bure, glasina o prevari i napisa o definitivnom prekidu, bivša supruga nogometaša Maxija Lopeza i Maura Icardija Wanda Nara (39) odlučila je stati na kraj nagađanjima na način koji najbolje poznaje: golišavim izdanjem i porukom na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Dok su argentinski mediji krajem 2025. brujali o ljubavnom brodolomu, tvrdeći da je Wanda shrvana nakon što su isplivali dokazi o Miguelesovoj nevjeri, ona je pripremala scenu za veliki povratak. U prvim satima 2026. godine, njezin Instagram profil pretvorio se u izlog obiteljske sreće. Podijelila je niz fotografija koje prikazuju opuštenu atmosferu u urugvajskom ljetovalištu: njezinih petero djece, sestra Zaira, roditelji i, naravno, Martín Migueles.
| Foto: Instagram
Vrhunac je bila fotografija na kojoj zagrljeni poziraju u bazenu, slika koja je trebala demantirati sve napise o krizi. Poruka koja ju je pratila bila je kratka, ali znakovita: "Hvala ti, 2025., na toliko prave ljubavi". Time je ne samo potvrdila da su zajedno, već je i cijelu turbulentnu godinu svela na pozitivan nazivnik. U drugoj, opširnijoj objavi, Wanda je napravila rekapitulaciju godine, naglašavajući važnost obitelji i doma.
| Foto: Instagram
"Želim svima sretan kraj godine, okruženi ljubavlju i jedinim pravim životnim vrijednostima: obitelji. Ovu kuću kupila sam sama, kako bi moja djeca imala mjesto gdje svake godine mogu dolaziti i skupljati nezaboravne uspomene. Kuća je nevjerojatna, ali bez svih vas unutra, ne bi bila ništa", nastavila je, a potom zaključila rečenicom u kojoj je svome partneru dala posebno mjesto: "Mama, tata, moja sestra, mojih petero djece i moja ljubav čine ovo najboljim krajem godine. Tako je ispraćam i tako je započinjem, sa svojim pravim ljubavima".
| Foto: Instagram
Ova novogodišnja pomirbena gesta došla je nakon jedne od najburnijih epizoda u Wandinoj novijoj ljubavnoj povijesti. Krajem prosinca, u javnost su procurile poruke koje je Martín Migueles navodno slao svojoj bivšoj djevojci, modelu Claudiji Ciardone. Prema pisanju medija, Migueles ju je pozivao na kavu i pokušavao obnoviti kontakt, iako je njegova veza s Wandom već bila javna stvar.
| Foto: Instagram
Skandal je eksplodirao, a portali su se natjecali u objavljivanju detalja, tvrdeći da je Wanda "slomljena" i da je veza gotova. Izvor blizak voditeljici za magazin Paparazzi izjavio je kako je plakala i poručila Miguelesu da mu neće oprostiti ako se dokaže nevjera.
| Foto: Instagram
Činilo se da je povratak nemoguć i da je poduzetnik, koji je i sam pod lupom javnosti zbog istrage o navodnom pranju novca, postao bivši. No, kao i mnogo puta do sada, Wanda je pokazala da ona piše pravila vlastite sapunice. Neki su čak spekulirali da je cijela afera s Ciardone bila medijska namještaljka same Wande kako bi se riješila partnera, no novogodišnje fotografije sugeriraju drugačiji rasplet.
| Foto: Instagram
Dok je Wanda gradila sliku obiteljske idile u Urugvaju, njezin bivši suprug, Mauro Icardi, s kojim je vodila višegodišnji medijski rat ispunjen prekidima i pomirenjima i kojem je jedno vrijeme bila i menadžerica, također je slavio ulazak u Novu godinu. Nogometaš je 2026. dočekao u Turskoj, u društvu svoje nove partnerice, Eugenije "La Chine" Suárez, glumice koja je bila ključna figura u raspadu njegova braka s Wandom. Čini se da su oba bivša supružnika pronašla mir u novim vezama, iako ih skandali i dalje prate u stopu.
| Foto: Instagram
Wandina sposobnost da ostane u središtu pozornosti, bez obzira na privatne drame, postala je njezin zaštitni znak. Nedugo prije afere s Miguelesom, našla se usred nove kontroverze kada je navodno poslala poruku nogometašu Chelseaja, Enzu Fernandezu, čija je djevojka Valentina Cervantes natjecateljica u MasterChefu. Iako su obje strane pokušale umanjiti značaj tog događaja, priča je danima punila naslovnice.
| Foto: Instagram
Čini se da je za Wandu Naru turbulentan ljubavni život postao sastavni dio brenda. Od dramatičnog razlaza s Maxijem Lopezom zbog njegovog suigrača Icardija, preko javnih svađa i pomirenja s Icardijem, do kratkotrajne veze s reperom L-Ganteom, njezin život nepresušan je izvor materijala za medije.
| Foto: Instagram
Svaki novi skandal samo dodatno učvršćuje njezin status medijske kraljice koja, bez obzira na udarce, uvijek uspijeva sletjeti na noge i okrenuti priču u svoju korist. Proslavom Nove godine s Martínom Miguelesom još je jednom poručila javnosti da, unatoč svemu, ona drži konce u svojim rukama. Barem za sada.
| Foto: Instagram
