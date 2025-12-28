FOTO Gvardiol ima plavušu, a njegov suigrač zanosnu crnku. Godinama zaluđuje cijeli Otok

Jedno od najprepoznatljivijih lica britanske televizije, voditeljica i medijska zvijezda Maya Jama, posljednjih godina ne prestaje intrigirati javnost. Osvojila je srce igrača Manchester Cityja, Rubena Diasa
Nakon što je preuzela voditeljsku palicu planetarno popularnog reality showa "Love Island", njezina je slava dosegnula novu razinu, a čini se da je i na privatnom planu pronašla sreću uz portugalskog nogometaša i zvijezdu Manchester Cityja, Rúbena Diasa. No, put do vrha za ovu tridesetogodišnjakinju nije bio nimalo lak.
| Foto: Instagram
Nakon što je preuzela voditeljsku palicu planetarno popularnog reality showa "Love Island", njezina je slava dosegnula novu razinu, a čini se da je i na privatnom planu pronašla sreću uz portugalskog nogometaša i zvijezdu Manchester Cityja, Rúbena Diasa. No, put do vrha za ovu tridesetogodišnjakinju nije bio nimalo lak. |
Foto: Instagram
Nakon što je preuzela voditeljsku palicu planetarno popularnog reality showa "Love Island", njezina je slava dosegnula novu razinu, a čini se da je i na privatnom planu pronašla sreću uz portugalskog nogometaša i zvijezdu Manchester Cityja, Rúbena Diasa. No, put do vrha za ovu tridesetogodišnjakinju nije bio nimalo lak.
| Foto: Instagram
Maya Indea Jama rođena je 14. kolovoza 1994. godine u Bristolu, a njezino podrijetlo jednako je zanimljivo kao i njezina karijera – otac joj je Somalijac, a majka švedskih i škotskih korijena.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ime je dobila po slavnoj američkoj pjesnikinji i aktivistici Mayi Angelou. Djetinjstvo joj je obilježila teška obiteljska situacija; otac je veći dio njezina odrastanja proveo u zatvoru zbog nasilnih prijestupa, a s dvanaest godina donijela je tešku odluku da ga prestane posjećivati
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vođena golemom ambicijom, sa samo 16 godina napustila je Bristol i preselila se u London kako bi započela karijeru u medijima. Iako je isprva sanjala o glumi, ubrzo je shvatila da je voditeljski posao njezin pravi poziv.
| Foto: Instagram
Svoju karijeru započela je kao tinejdžerica, vodeći glazbene emisije na digitalnim platformama poput JumpOff.TV-a, nakon čega je prešla na MTV. Ubrzo je uslijedio angažman na radiju, gdje je od 2014. do 2017. vodila popularnu emisiju na postaji Rinse FM,
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, kruna njezine karijere stigla je 2023. godine, kada je preuzela ulogu voditeljice devete sezone ITV-jevog fenomena "Love Island", kao i njegovih spin-off verzija "Love Island Games" i "Love Island: All Stars". Njezina karizma, duhovitost i prepoznatljivi usporeni ulasci u vilu donijeli su joj status jedne od najomiljenijih voditeljica u Velikoj Britaniji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osim medijske karijere, Maya se dokazala i kao uspješna poduzetnica. Lansirala je vlastitu liniju maski za lice i oči MIJ Masks, koja je postigla golem uspjeh, a postala je i zaštitno lice modnih divova poput Adidasa i luksuznog brenda Dolce & Gabbana. Procjenjuje se da njezino bogatstvo iznosi više od 1,5 milijuna funti, a milijunašica je postala s 24 godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Mayin ljubavni život oduvijek je bio pod povećalom javnosti, ponajviše zbog njezine dugogodišnje veze s britanskim reperom Stormzyjem. Par je bio zajedno od 2015. do 2019. godine i slovili su za jedan od omiljenih slavnih parova.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kratko su obnovili vezu 2023., no ona je potrajala tek do ljeta 2024. godine. Nakon Stormzyja, Maya je bila zaručena za NBA košarkaša Bena Simmonsa, no zaruke su raskinuli 2022. godine, navodno zbog problema koje je stvarala veza na daljinu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Čini se da je osobu koja je ispunila njezine kriterije pronašla u 28-godišnjem portugalskom nogometašu Rúbenu Diasu. Par se navodno upoznao na dodjeli MTV Europe Music Awards u Manchesteru u studenom 2024. godine. Mjesecima su kružile glasine o njihovoj vezi, a sve je postalo očitije kada su u travnju 2025. viđeni kako se ljube na jednom nogometnom događaju u Londonu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram