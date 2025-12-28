FOTO Gvardiol ima plavušu, a njegov suigrač zanosnu crnku. Godinama zaluđuje cijeli Otok

Čini se da je osobu koja je ispunila njezine kriterije pronašla u 28-godišnjem portugalskom nogometašu Rúbenu Diasu. Par se navodno upoznao na dodjeli MTV Europe Music Awards u Manchesteru u studenom 2024. godine. Mjesecima su kružile glasine o njihovoj vezi, a sve je postalo očitije kada su u travnju 2025. viđeni kako se ljube na jednom nogometnom događaju u Londonu. | Foto: Instagram