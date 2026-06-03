FOTO Hrvatski olimpijac oženio bugarsku gimnastičarku: 'Ne mogu reći puno toga, tek jedno'

Gimnastičar Aurel Benović oženio se kolegicom Joanom Jankovom u Osijeku! Ljubavna priča koja je započela na natjecanjima sada je okrunjena brakom. Osijek postao centar ljubavne romanse
Hrvatski gimnastičar i olimpijac Aurel Benović (24) okrunio je dugogodišnju ljubav brakom. U osječkoj konkatedrali vjenčao se s bugarskom gimnastičarkom Joanom Jankovom (23), a sretnu je vijest podijelio s svojim pratiteljima na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Hrvatski gimnastičar i olimpijac Aurel Benović (24) okrunio je dugogodišnju ljubav brakom. U osječkoj konkatedrali vjenčao se s bugarskom gimnastičarkom Joanom Jankovom (23), a sretnu je vijest podijelio s svojim pratiteljima na društvenim mrežama. |
Foto: Instagram
Hrvatski gimnastičar i olimpijac Aurel Benović (24) okrunio je dugogodišnju ljubav brakom. U osječkoj konkatedrali vjenčao se s bugarskom gimnastičarkom Joanom Jankovom (23), a sretnu je vijest podijelio s svojim pratiteljima na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ljubavna priča dvoje vrhunskih sportaša, koja se godinama gradila na gimnastičkim natjecanjima diljem svijeta, dobila je najsvečaniji nastavak u srcu Slavonije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nekoliko mjeseci prije vjenčanja, Benović je otkrio da su pripreme u punom jeku te da je uz rehabilitaciju od ozljede upravo vjenčanje njegov glavni fokus. Potvrdio je da će se ceremonija održati u njegovom rodnom gradu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Vjenčanje je tu kod nas u Osijeku. Brat mi dolazi, bit će kum. Bit će glavna zvijezda svadbe", najavio je tada, dodavši kako za prvi ples pripremaju posebnu koreografiju koja će spojiti bugarske i hrvatske korake, simbolizirajući tako spoj njihovih kultura i života.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Svoje su planove i ostvarili 30. svibnja u osječkoj konkatedrali. Nakon svečanog obreda, novopečeni suprug na Instagramu je objavio fotografije uz koje je kratko napisao: "Nemam puno za reći, već samo - Ona je moja žena".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Javnost je za njihovu vezu doznala u listopadu 2024., kada je Benović objavio da se zaručio. Romantična prosidba odvila se u jednom restoranu u okolici Čepina, a osječki gimnastičar tada je uz seriju fotografija sa svojom odabranicom napisao kratku poruku: "Doživotno smo najbolji tim".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njegova objava potvrdila je ono što se u gimnastičkim krugovima već neko vrijeme nagađalo, da je srce jednog od naših najboljih sportaša osvojila kolegica iz Bugarske.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako se nije uspjela kvalificirati za Olimpijske igre u Parizu, Joana Jankova, sada Benović, iznimno je uspješna sportašica i članica bugarske reprezentacije. No njezina karijera ne staje na sportskim borilištima. Impresivan životopis otkriva da je riječ o svestranoj mladoj ženi koja uspješno balansira između vrhunskog sporta i akademskog razvoja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Pravna je pripravnica u Gimnastičarskoj etičkoj zakladi, stručnjakinja za sportsko pravo i studentica na prestižnom Sveučilištu ISDE u Madridu. Uz materinji bugarski, tečno govori engleski, francuski i ruski, što joj otvara vrata međunarodne karijere i izvan gimnastike.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Pretpostavlja se da su se Aurel i Joana upoznali upravo na jednom od brojnih natjecanja Svjetskog kupa, gdje su se sportski putevi dvoje gimnastičara konačno isprepleli s onim privatnim. Njihova veza brzo je postala primjer kako dvoje sportaša mogu biti najveća podrška jedno drugome, dijeleći iste strasti, izazove i snove.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Aurelov put do olimpijskog finala i bračne luke bio je težak. Mladi Osječanin, koji je gimnastiku počeo trenirati s četiri godine, rano je ostao bez oca, a nedugo prije ostvarenja olimpijskog sna suočio se i s gubitkom majke Blaženke, koja mu je bila najveći oslonac od prvih dana. Upravo je njoj dao obećanje da će se boriti za Pariz, a ta mu je misao davala snagu u najtežim trenucima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Siguran sam da sam imao potporu odozgora. Njena ruka me pazila i motivirala tijekom svih ovih nastupa. To mi je dalo još jednu dodatnu motivaciju da pokušam izboriti Olimpijske igre. I evo, uspio sam održati obećanje", rekao je Benović nakon što je osigurao vizu za Pariz.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Smrt majke bila je, kako je sam priznao, prekretnica koja ga je očvrsnula. Shvatio je da, ako može kontrolirati emocije u najtežim životnim trenucima, onda može svladati i pritisak natjecanja. Na Igrama u Parizu zablistao je u sporednoj disciplini, preskoku, i osvojio sjajno peto mjesto, a medalja mu je izmaknula za dlaku. Uz njega je u Parizu bila i Joana, njegova najveća podrška s tribina.
| Foto: Domagoj Oklopčić Max/Efekt Media
Foto Domagoj Oklopčić Max/Efekt Media
Aurel i Joana Benović tako su započeli novo poglavlje, spremni da kao najbolji tim nastave nizati uspjehe, kako na sportskim natjecanjima, tako i u zajedničkom životu koji su odlučili graditi u Osijeku.
| Foto: Domagoj Oklopčić Max/Efekt Media
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram