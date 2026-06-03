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FOTO Hrvatski olimpijac oženio bugarsku gimnastičarku: 'Ne mogu reći puno toga, tek jedno'

Gimnastičar Aurel Benović oženio se kolegicom Joanom Jankovom u Osijeku! Ljubavna priča koja je započela na natjecanjima sada je okrunjena brakom. Osijek postao centar ljubavne romanse
FOTO Hrvatski olimpijac oženio bugarsku gimnastičarku: 'Ne mogu reći puno toga, tek jedno'
Hrvatski gimnastičar i olimpijac Aurel Benović (24) okrunio je dugogodišnju ljubav brakom. U osječkoj konkatedrali vjenčao se s bugarskom gimnastičarkom Joanom Jankovom (23), a sretnu je vijest podijelio s svojim pratiteljima na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
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Hrvatski gimnastičar i olimpijac Aurel Benović (24) okrunio je dugogodišnju ljubav brakom. U osječkoj konkatedrali vjenčao se s bugarskom gimnastičarkom Joanom Jankovom (23), a sretnu je vijest podijelio s svojim pratiteljima na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
Komentari 2

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