FOTO Hrvatski olimpijac oženio bugarsku gimnastičarku: 'Ne mogu reći puno toga, tek jedno'

Smrt majke bila je, kako je sam priznao, prekretnica koja ga je očvrsnula. Shvatio je da, ako može kontrolirati emocije u najtežim životnim trenucima, onda može svladati i pritisak natjecanja. Na Igrama u Parizu zablistao je u sporednoj disciplini, preskoku, i osvojio sjajno peto mjesto, a medalja mu je izmaknula za dlaku. Uz njega je u Parizu bila i Joana, njegova najveća podrška s tribina. | Foto: Domagoj Oklopčić Max/Efekt Media