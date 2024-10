FOTO Ima se, može se! Michael Jordan kupio novu 'pilu', evo koliko maksimalno može juriti

Michael Jordan po mišljenju većine najbolji je košarkaš svih vremena, a s imovinom od otprilike tri i pol milijarde dolara vrijednosti, može si priuštiti praktički što hoće. Upravo to je i učininio kupivši automobil Pininfarina Battista Targamerica koji je jedinstven u svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 05:41 Nošene tenisice na prvenstvu Michaela Jordana mogle bi postići cijenu od 7 do 10 milijuna dolara na aukciji | Video: 24sata/REUTERS

Električni hiper automobil ima 1903 konjskih snaga, a cijena mu se kreće od dva do tri milijuna eura. Ubrzanje do 100 km/h dostiže za manje od dvije sekunde, a maksimalna brzina ide mu sve do 350 kilometara na sat.

Bivši igrač Chicago Bullsa strastveni je ljubitelj kubanskih cigara, pa u novoj "jurilici" ima specijalno dizajniran aluminijski držač za cigare.

Podsjetimo, Jordan je u karijeri osvojio šest NBA prstenova, a isto toliko puta bio je i MVP Finala, dok je pet puta proglašen MVP-em sezone. Čak 14 puta izabran je u All-Star momčad. S reprezentacijom SAD-a osvojio je dvije zlatne olimpijske medalje.