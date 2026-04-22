FOTO Jednom prvaci Engleske, danas u trećoj ligi. Pogledajte gdje su završile legende 'lisica'

Prije točno deset godina Leicester City šokirao je cijeli svijet osvajanjem naslova prvaka Premier lige kao potpuni autsajder. Igrači koji su nosili taj nevjerojatni trofej danas su raštrkani po svim krajevima svijeta
Deset godina od čuda, heroji Leicesterra žive potpuno različite živote. Dok jedni još uvijek gaze po travnjacima Serije A i Superlige, drugi su se umirovili ili preuzeli trenerske uloge, a klub koji ih je proslavio upravo tone u treću ligu.
Golman: Kasper Schmeichel.
Bio je jedan od dvojice igrača koji nisu propustili ni minutu cijele sezone, odigrao je svih 38 ligaških utakmica. Nakon 11 godina u Leicesteru otišao je u Niceu 2022., zatim u Anderlecht, a trenutačno brani za Celtic. Na 40 godina suočava se s dugoročnom ozljedom ramena i neizvjesnom budućnošću na Celtic Parku.
Stoper: Robert Huth. Stigao je na posudbu iz Stokea u siječnju 2015. i odmah je postao ključan igrač. U sezoni 2015./16. odigrao je 35 ligaških utakmica i bio je ključan u tandem s Morganom. Leicester je napustio 2018. i ubrzo završio karijeru zbog dugotrajnih ozljeda koljena.
Stoper: Wes Morgan. Kao kapetan odigrao je 32 ligaška nastupa i podigao je trofej koji je cijeli svijet zapanjio. Umirovio se 2021. nakon 15 godina u Leicesteru i danas je jedan od ambasadora kluba čiji pad iz Premier lige u treću ligu promatra s tugom.
N'Golo Kanté
U Leicester je stigao za manje od šest milijuna funti, a u titularnoj sezoni odigrao je 37 ligaških utakmica i bio je neprikosnoveni motor momčadi. Odmah nakon naslova otišao je u Chelsea za 32 milijuna funti gdje je osvajao trofeje, uključujući Ligu prvaka. Nakon Chelseaja prešao je u saudijski Al-Ittihad 2023., a u veljači 2026. potpisao je za Fenerbahče u Turskoj.
Vezni igrač: Danny Drinkwater. Odigrao je 35 ligaških nastupa i bio je motor u sredini terena uz Kantéa. Nakon naslova prešao je u Chelsea za 35 milijuna funti 2017., ali se nikad nije uspio nametnuti. Karijera mu se urušila nizom posudbi i u listopadu 2023. umirovio se u dobi od samo 33 godine.
Krilo: Riyad Mahrez. Proglašen je igračem sezone s 17 golova i 11 asistencija u 36 nastupa, jedna od najvećih pojedinačnih sezona u povijesti Premier lige. Za Manchester City prešao je 2018. za 60 milijuna funti i osvajao naslove serijski. Od 2023. igra za saudijski Al Ahli.
Napadač: Shinji Okazaki. Japanski internacionalac odigrao je 36 ligaških nastupa i zabio je 5 ključnih golova, uključujući spektakularnu škarice protiv Watforda. Leicester je napustio 2019. i nastavio karijeru u Španiji, Njemačkoj i Japanu. Umirovio se 2023.
Napadač: Jamie Vardy. Zvijezda i simbol čuda. Zabio je 24 gola u 36 nastupa i postavio rekord od 11 uzastopnih utakmica s golom. Ostao je vjeran Leicesteru sve do ljeta 2025. kao najveći strijelac u povijesti kluba s 200 golova u 500 nastupa. U rujnu 2025. u dobi od 38 godina potpisao je za talijansku Cremonese u Seriji A.
Nakon potvrde naslova, tisuće navijača izašle su na ulice grada, slavile ispred King Power Stadiona i u lokalnim pubovima, a grad je buknuo od euforije kakvu nije pamtio. Nekoliko dana kasnije igrači su prošli kroz grad u otvorenom autobusu pred stotinama tisuća navijača koji su ih dočekali kao heroje. Vardy je u ruci držao pivo, Morgan trofej, a Ranieri se osmjehivao s gornje palube.
