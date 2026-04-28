Patrik Horvat ga je izborio 80. minuti i sam je htio preuzeti odgovornost, no na kraju je ipak najstrožu kaznu izveo Sven Šunta
FOTO Kaos oko penala kod mladih dinamovaca! Prepirali se tko će ga izvesti protiv Reala
Dinamovi juniori u polufinalu prestižnog Premier League International Cupa igrali su s Realom. ‘Kraljevi’ su poveli u 72. minuti kada je stigao ubačaj s desne strane, Mikić je krivo procijenio let lopte, a ona je došla do Agueda koji je precizno pogodio drugi kut Žnuderlova gola za 1-0. To nije previše uzdrmalo mlade dinamovce koji su krenuli odlučnije do kraja utakmice po izjednačenje.
Ono je stiglo u 80. minuti kada je Sven Šunta, koji je inače jedan od igrača prve momčadi Marija Kovačevića, zabio iz penala. Ipak, prije njegova realiziranog penala, koji je staloženo pospremio u malu mrežicu, dogodio se i jedan manji incident.
Naime, Horvat, koji je izborio kazneni udarac, odmah je uzeo loptu u ruke kako bi izveo penal, ali mu je prišao Šunta. Nakon nekoliko razmijenjenih riječi i naguravanja, dok je Horvat držao loptu, a Šunta mu je pokušavao uzeti, veznjak ju je napokon uzeo u ruke. Tu je bio i Varela kao posrednik koji je pokušao smiriti strasti, a u blizini je bio i Perković.
Ipak, sve to nije omelo mladog dinamova veznjaka koji je svojim golom donio “modrima” produžetke.
