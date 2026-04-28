MALE ČARKE

FOTO Kaos oko penala kod mladih dinamovaca! Prepirali se tko će ga izvesti protiv Reala

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: YouTube

Patrik Horvat ga je izborio 80. minuti i sam je htio preuzeti odgovornost, no na kraju je ipak najstrožu kaznu izveo Sven Šunta

Dinamo­vi juniori u polufinalu prestižnog Premier League International Cupa igrali su s Realom. ‘Kraljevi’ su poveli u 72. minuti kada je stigao ubačaj s desne strane, Mikić je krivo procijenio let lopte, a ona je došla do Agueda koji je precizno pogodio drugi kut Žnuderlova gola za 1-0. To nije previše uzdrmalo mlade dinamovce koji su krenuli odlučnije do kraja utakmice po izjednačenje.

Ono je stiglo u 80. minuti kada je Sven Šunta, koji je inače jedan od igrača prve momčadi Marija Kovačevića, zabio iz penala. Ipak, prije njegova realiziranog penala, koji je staloženo pospremio u malu mrežicu, dogodio se i jedan manji incident.

Naime, Horvat, koji je izborio kazneni udarac, odmah je uzeo loptu u ruke kako bi izveo penal, ali mu je prišao Šunta. Nakon nekoliko razmijenjenih riječi i naguravanja, dok je Horvat držao loptu, a Šunta mu je pokušavao uzeti, veznjak ju je napokon uzeo u ruke. Tu je bio i Varela kao posrednik koji je pokušao smiriti strasti, a u blizini je bio i Perković.

Foto: YouTube

Ipak, sve to nije omelo mladog dinamova veznjaka koji je svojim golom donio “modrima” produžetke.

