FOTO Komu su Mateo Kovačić i Haaland došli na svadbu? 10 godina je čekao da ju zaprosi

Golman i kapetan talijanske reprezentacije Gianluigi Donnarumma uplovio je u bračnu luku s Alessijom Elefante. Par se vjenčao u Italiji u prisustvu njegovih suigrača, a ljubavna priča novopečenih mladenca traje već 10 godina
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Kapetan talijanske nogometne reprezentacije i jedan od najboljih golmana svijeta, golman Manchester Cityja Gianluigi "Gigio" Donnarumma (27), osim impresivnom karijerom, može se pohvaliti i stabilnim privatnim životom.
| Foto: Instagram
Kapetan talijanske nogometne reprezentacije i jedan od najboljih golmana svijeta, golman Manchester Cityja Gianluigi "Gigio" Donnarumma (27), osim impresivnom karijerom, može se pohvaliti i stabilnim privatnim životom. |
Foto: Instagram
Kapetan talijanske nogometne reprezentacije i jedan od najboljih golmana svijeta, golman Manchester Cityja Gianluigi "Gigio" Donnarumma (27), osim impresivnom karijerom, može se pohvaliti i stabilnim privatnim životom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njegovo srce već godinama pripada samozatajnoj Alessiji Elefante (28), s kojom je nedavno ušao u novo životno poglavlje. Nakon rođenja sina, par se zaručio i vjenčao. O tome svjedoče fotografije gospođe Donnarumma na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Par je u bračnu luku uplovio u bajkovitom gradiću Locorotondo u Italiji u prisustvu obitelji, prijatelja i suigrača iz Manchester Cityja.
| Foto: Alessandro Garofalo
Foto Alessandro Garofalo
Popis gostiju bio je impresivan, a među njima su se isticali Donnarummin suigrač iz Cityja Erling Haaland s djevojkom Isabel Haugseng Johansen. Ceremoniju nisu propustili ni hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel.
| Foto: Alessandro Garofalo
Foto Alessandro Garofalo
Foto Alessandro Garofalo
Foto Alessandro Garofalo
Foto Alessandro Garofalo
Iako je u vezi s jednom od najvećih nogometnih zvijezda, Alessia Elefante uspješno čuva svoju privatnost. Rođena je u Napulju, a po struci je dizajnerica interijera. Unatoč tome što na Instagramu ima više od sto tisuća pratitelja, rijetko se eksponira u javnosti, osim na tribinama gdje je najveća podrška svom partneru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Par se upoznao 2016. godine, dok je Donnarumma još branio za Milan, a ona bila studentica. Njihova veza izdržala je test vremena i pritisak slave, a Alessia ga je pratila i prilikom velikog transfera u Pariz 2021. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njihova veza započela je u rodnom Castellammare di Stabia, a zajedno su prošli kroz sve uspone i padove Donnarummine karijere. Od njegovih tinejdžerskih dana u dresu Milana, gdje je postao najmlađi golman u povijesti Serie A, do osvajanja Europskog prvenstva s Italijom i igranja za moćni PSG, pa do dolaska u klub Joška Gvardiola i Matea Kovačića prošlo ljeto.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Koliko je njihova veza čvrsta, pokazao je i traumatičan događaj iz srpnja 2023. godine, kada su bili žrtve brutalne pljačke u svom domu u Parizu. Lopovi su ih vezali i prijetili im, no par je iz svega izašao još jači i povezaniji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Koliko je njihova veza čvrsta, pokazao je i traumatičan događaj iz srpnja 2023. godine, kada su bili žrtve brutalne pljačke u svom domu u Parizu. Lopovi su ih vezali i prijetili im, no par je iz svega izašao još jači i povezaniji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kruna njihove dugogodišnje ljubavi stigla je u rujnu 2024. godine, kada su postali roditelji. Na svijet je stigao njihov sinčić Leo, a sretnu vijest potvrdio je i klub PSG, čestitavši ponosnim roditeljima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Samo mjesec dana nakon rođenja sina, Gigio je odlučio podići njihovu vezu na višu razinu. U listopadu 2024. godine organizirao je romantičnu prosidbu u Parizu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Uz romantičnu dekoraciju s cvijećem, svijećama i pogledom na Eiffelov toranj, postavio je ključno pitanje. Alessia je na društvenim mrežama podijelila video trenutka, uz emotivan opis.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Je li sve ovo stvarno?", napisala je uz snimku koja je brzo postala viralna.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako su mnogi očekivali vjenčanje ubrzo nakon zaruka, par je malo pričekao. Vjenčanje je bilo odgođeno zbog Donnarumminih profesionalnih obaveza, prvenstveno zbog fokusa na Svjetsko prvenstvo 2026.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon što je ispao iz playoffa za Mundijal u finalu protiv Bosne i Hercegovine u Zenici, odlučio se i za taj korak. Njihova priča o ljubavi, podršci i obitelji i dalje traje, daleko od svjetala reflektora koja su stalno uperena u talijanskog kapetana. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram