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LJUBAV JE U ZRAKU

FOTO Komu su Mateo Kovačić i Haaland došli na svadbu? 10 godina je čekao da ju zaprosi

Golman i kapetan talijanske reprezentacije Gianluigi Donnarumma uplovio je u bračnu luku s Alessijom Elefante. Par se vjenčao u Italiji u prisustvu njegovih suigrača, a ljubavna priča novopečenih mladenca traje već 10 godina
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FOTO Komu su Mateo Kovačić i Haaland došli na svadbu? 10 godina je čekao da ju zaprosi
Kapetan talijanske nogometne reprezentacije i jedan od najboljih golmana svijeta, golman Manchester Cityja Gianluigi "Gigio" Donnarumma (27), osim impresivnom karijerom, može se pohvaliti i stabilnim privatnim životom. | Foto: Instagram
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Kapetan talijanske nogometne reprezentacije i jedan od najboljih golmana svijeta, golman Manchester Cityja Gianluigi "Gigio" Donnarumma (27), osim impresivnom karijerom, može se pohvaliti i stabilnim privatnim životom. | Foto: Instagram
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