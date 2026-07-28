FOTO Kranjčevićeva u zadnjoj fazi izgradnje. Pogledajte kako stadion poprima završni obris

Ukupna vrijednost projekta nove 'Kranjče' iznosi oko 44 milijuna eura. Grad je prvotno planirao završetak za kasnu jesen 2026. godine, no sada je izglednije da će stadion prve utakmice ugostiti početkom 2027.
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Izgradnja novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici ušla je u završnu fazu, a zagrebačko nogometno središte sve više poprima izgled moderne arene. Radovi traju gotovo godinu i pol, a završetak se očekuje početkom 2027. godine.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Izgradnja novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici ušla je u završnu fazu, a zagrebačko nogometno središte sve više poprima izgled moderne arene. Radovi traju gotovo godinu i pol, a završetak se očekuje početkom 2027. godine. |
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Izgradnja novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici ušla je u završnu fazu, a zagrebačko nogometno središte sve više poprima izgled moderne arene. Radovi traju gotovo godinu i pol, a završetak se očekuje početkom 2027. godine.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Radovi traju gotovo godinu i pol, a završetak se očekuje početkom 2027. godine.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Radnici su dovršili postavljanje čelične krovne konstrukcije na sjevernoj tribini, dok su na južnoj počeli postavljati krovne nosače.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Konstrukciju ugrađuju i na zapadnoj tribini, a uskoro bi trebali natkriti sve četiri strane stadiona.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Budući da su dovršeni glavni elementi svih tribina, izvođači su započeli i radove u prostorima ispod njih.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Novi stadion imat će 11.163 natkrivena sjedeća mjesta, čime će se svrstati među najveće nogometne stadione u Hrvatskoj, iza Maksimira, Poljuda, Opus Arene i Gradskog vrta.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Glavni teren bit će dimenzija 105 puta 68 metara, a stadion će zadovoljiti zahtjeve Uefine četvrte kategorije.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Projekt predviđa i postavljanje hibridnoga grijanog travnjaka, što će omogućiti kvalitetnije uvjete za odigravanje utakmica tijekom cijele godine.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 44 milijuna eura.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Grad je prvotno planirao završetak za kasnu jesen 2026. godine, no sada je izglednije da će stadion prve utakmice ugostiti početkom 2027.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Novi stadion u Kranjčevićevoj imat će važnu ulogu i u obnovi Maksimira.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Nakon završetka radova Dinamo i Lokomotiva preselit će se na novi teren, čime će se stvoriti uvjeti za rušenje dotrajaloga maksimirskog stadiona i početak izgradnje novog kompleksa.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Grad planira završiti novi stadion na Maksimiru do 2030. godine.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Dinamo i Lokomotiva do tada bi svoje domaće utakmice trebali igrati u Kranjčevićevoj.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL