Obavijesti

Galerija

Komentari 3
ZAGREBAČKA LJEPOTICA

FOTO Kranjčevićeva u zadnjoj fazi izgradnje. Pogledajte kako stadion poprima završni obris

Ukupna vrijednost projekta nove 'Kranjče' iznosi oko 44 milijuna eura. Grad je prvotno planirao završetak za kasnu jesen 2026. godine, no sada je izglednije da će stadion prve utakmice ugostiti početkom 2027.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb: Radovi na stadionu u Kranjčevićevoj
Izgradnja novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici ušla je u završnu fazu, a zagrebačko nogometno središte sve više poprima izgled moderne arene. Radovi traju gotovo godinu i pol, a završetak se očekuje početkom 2027. godine. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/28
Izgradnja novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici ušla je u završnu fazu, a zagrebačko nogometno središte sve više poprima izgled moderne arene. Radovi traju gotovo godinu i pol, a završetak se očekuje početkom 2027. godine. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026