FOTO Leo Messi više nije 'kralj Barce'! Ova dama srušila je njegov rekord po broju trofeja

Alexia Putellas, kapetanica Barcelone i dvostruka osvajačica Zlatne lopte, ispisala je novu stranicu povijesti katalonskog velikana. Postala je najtrofejnija osoba u povijesti kluba, nadmašivši čak i Lionela Messija
| Foto: Instagram
|
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Katalonski klub potvrdio je kako Putellas sada ima ukupno 36 osvojenih trofeja, jedan više od Messija, koji je godinama držao rekord s 35 naslova
| Foto: Violeta Santos Moura
Foto Instagram
Njezina impresivna zbirka uključuje deset naslova prvakinje Španjolske, deset Kupova kraljice, šest španjolskih Superkupova i tri Lige prvakinja. Klub joj službeno pribraja i sedam osvojenih katalonskih kupova
| Foto: Instagram
Tijekom karijere nastupala je i za rivala Espanyol i Levante, a za Barcelonu je potpisala u srpnju 2012.
| Foto: Albert Gea
Postala je prva žena koja je zabila natjecateljski gol na stadionu Camp Nou u modernoj eri, čime je dodatno učvrstila svoj kultni status među navijačima
| Foto: Instagram
Godine 2021. postala je prva Španjolka koja je osvojila Zlatnu loptu, najprestižniju individualnu nagradu u nogometu, još od Luisa Suáreza
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nevjerojatan uspjeh ponovila je i 2022., unatoč teškoj ozljedi križnih ligamenata zbog koje je propustila veći dio sezone
| Foto: Instagram
Time je postala prva nogometašica u povijesti koja je dvije godine zaredom osvojila i Zlatnu loptu i Fifinu nagradu The Best. Kruna njezine karijere stigla je 2023. godine kada je sa španjolskom reprezentacijom osvojila Svjetsko prvenstvo *uz korištenje AI-ja
| Foto: Albert Gea
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Albert Gea
Foto Albert Gea
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Albert Gea