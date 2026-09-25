FOTO Lindsey Vonn opet ljubi. Sad 11 godina mlađeg kolegu!

Lindsey Vonn nakon teške ozljede i osam operacija opet blista, a na Instagramu je službeno pokazala novog dečka Matthieua Baileta, 11 godina mlađeg Francuza. Ljubav stiže kao melem nakon drame s ozljedom
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Američka skijaška ikona ponovno je zaljubljena.
| Foto: instagram
Američka skijaška ikona ponovno je zaljubljena. |
Foto: instagram
Američka skijaška ikona ponovno je zaljubljena.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Nakon što je početkom godine preživjela pravu dramu i umalo ostala bez noge na Zimskim olimpijskim igrama, Lindsey Vonn (41) jesen je dočekala uz osmijeh i novog muškarca u svom životu.
| Foto: instagram
Riječ je o jedanaest godina mlađem francuskom specijalistu za brze discipline, Matthieuu Bailetu (30).
| Foto: instagram
Nova romansa dolazi kao prijeko potrebno svjetlo na kraju iznimno dugog i mračnog tunela kroz koji je prolazila ova proslavljena sportašica, nakon što se njezin herojski pokušaj povratka vrhunskom sportu pretvorio u pravu medicinsku noćnu moru iz koje se još uvijek aktivno oporavlja.
| Foto: instagram
U rujnu ove godine, nakon višemjesečnih nagađanja medija s obje strane Atlantika, najuspješnija američka skijašica svih vremena odlučila je prekinuti šutnju.
| Foto: instagram
Na svom Instagram profilu podijelila je niz privatnih fotografija s ljetnog odmora koje su potvrdile ono o čemu su pratitelji sporta dugo šuškali.
| Foto: instagram
Na objavljenim fotografijama par neskriveno uživa u morskim radostima.
| Foto: instagram
Foto instagram
Ova javna potvrda veze izazvala je pravu lavinu oduševljenja među njezinim slavnim prijateljima koji su jedva dočekali javno podržati novu ljubav američke skijašice.
| Foto: instagram
Američka tenisačica Sloane Stephens komentirala je kako je ovo pravo i snažno javno predstavljanje, dok se proslavljena danska tenisačica Caroline Wozniacki nadovezala porukom da obožava vidjeti ovakve službene objave na društvenim mrežama.
| Foto: instagram
Oduševljenje nisu krile ni druge poznate osobe s kojima se Vonn privatno druži.
| Foto: instagram
Popularna američka ragbijašica Ilona Maher našalila se dodijelivši im nagradu za najzgodniji sportski par, dok su brojne emotikone u obliku srca ostavile poznata glumica Nina Dobrev i američki model Brooks Nader.
| Foto: instagram
Glasine o njihovoj romantičnoj povezanosti počele su intenzivno kružiti još u svibnju kada su prvi put viđeni zajedno u New Yorku.
| Foto: instagram
Američka zvijezda tada je boravila u gradu prvenstveno zbog prestižnog modnog događaja Met Gala, gdje je prvi put prošetala crvenim tepihom bez pomagala nakon teške operacije.
| Foto: instagram
Samo nekoliko dana nakon tog glamuroznog modnog izlaska, Vonn i Bailet uočeni su u potpuno ležernom i opuštenom izdanju na ulicama grada.
| Foto: instagram
Proveli su sunčano poslijepodne u opuštenoj šetnji poznatom njujorškom četvrti Soho, gdje su uživali u intimnom ručku.
| Foto: instagram
Nakon toga su se spustili u njujorško podzemlje kako bi uhvatili vlak na postaji podzemne željeznice.
| Foto: instagram
Očevici su tada za američke tabloide potvrdili da su sjedili vrlo blizu jedno drugome dok su čekali vlak, a navečer su se zaputili na Broadway gdje su gledali popularni mjuzikl The Outsiders
| Foto: instagram
Čak su se i fotografirali u backstageu sa samom glumačkom postavom, a oboje su na tim zajedničkim fotografijama imali široke, iskrene osmijehe.
| Foto: instagram
Vonn je tada nosila ležernu bijelu bluzu, crnu kožnu jaknu i par svijetlih traperica, a i dalje se snažno oslanjala na podlaktične štake koje su joj bile apsolutno nužne za kretanje nakon niza teških kirurških zahvata na lijevoj nozi.
| Foto: instagram
Pažljivi pratitelji na društvenim mrežama ubrzo su primijetili da Vonn i Bailet već neko vrijeme prate jedno drugo na Instagramu te da iznimno redovito označavaju da im se sviđaju međusobne objave.
| Foto: instagram
Jedan od najočitijih znakova bila je njezina javna, pomalo koketna reakcija na jednu njegovu fotografiju na kojoj je pozirao bez majice.
| Foto: instagram
Novi odabranik američke sportske heroine dobro je poznato ime svima koji redovito prate natjecanja u alpskom skijanju.
| Foto: instagram
Rođen je dvadeset trećeg travnja 1996. godine u Nici na pitoresknom jugu Francuske. Iako dolazi iz regije koja je puno poznatija po ljetnom turizmu i pješčanim plažama, Bailet je svoj životni put rano usmjerio prema zasnježenim alpskim padinama, specijaliziravši se tijekom karijere isključivo za najbrže i najopasnije discipline, odnosno spust i superveleslalom.
| Foto: instagram
Njegov ozbiljan uspon prema svjetskom skijaškom vrhu počeo je u juniorskim danima kada je u ruskom Sočiju 2016. godine potpuno neočekivano osvojio naslov svjetskog juniorskog prvaka u superveleslalomu.
| Foto: instagram
Taj fantastičan rezultat odmah mu je otvorio vrata francuske nacionalne reprezentacije i nastupa u elitnom razredu svjetskog skijanja, Svjetskom kupu.
| Foto: instagram
Do sada je svoj najveći uspjeh u seniorskoj konkurenciji ostvario u ožujku 2021. godine, kada je senzacionalno osvojio drugo mjesto u iznimno zahtjevnoj utrci superveleslaloma u austrijskom skijalištu Saalbach.
| Foto: instagram
Kao kruna njegove dosadašnje sportske karijere svakako se ističe i nastup na Zimskim olimpijskim igrama u kineskom Pekingu 2022. godine, gdje je u utrci muškog spusta uspio zauzeti dvadeset sedmo mjesto u ukupnom poretku.
| Foto: instagram
Foto instagram
Iako njegova karijera još uvijek ni približno ne može parirati nestvarnim, gotovo mitskim uspjesima koje je ostvarila sama Lindsey Vonn tijekom svog dugog aktivnog natjecanja, mladi francuski reprezentativac itekako dobro razumije sve fizičke zahtjeve, goleme mentalne pritiske i svakodnevna odricanja koja sa sobom donosi surovi profesionalni život na snijegu.
| Foto: instagram
Ova nova, lijepa ljubavna priča dolazi u apsolutno najboljem mogućem trenutku za legendarnu američku skijašicu, s obzirom na to da je iza nje jedan od uvjerljivo najtežih perioda u cijelom njenom životu.
| Foto: instagram
Njezin veliki pokušaj povratka iz mirovine nakon gotovo šest godina natjecateljske pauze pretvorio se početkom ove godine u pravu noćnu moru.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Žarko je željela nastupiti na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine, no sportska sudbina imala je sasvim drugačije, izrazito bolne planove za nju.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Samo nekoliko tjedana prije planiranog početka Igara doživjela je tešku rupturu prednjeg križnog ligamenta u koljenu.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Unatoč toj teškoj ozljedi koja bi većinu sportaša natjerala na odustajanje, tvrdoglavo je odlučila stisnuti zube i nastupiti u talijanskoj Cortini d'Ampezzo.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Tijekom same spustaške utrke doživjela je iznimno zastrašujući pad pri golemoj brzini na zaleđenoj stazi.
| Foto: Instagram
Zbog strahovito kompleksnog prijeloma potkoljenice lijeve noge, odnosno loma tibije i fibule, te kompliciranog loma samog gležnja, hitno je helikopterom prebačena u najbližu talijansku bolnicu.
| Foto: Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Tamo je uslijedilo pravo višednevno medicinsko spašavanje onoga što je ostalo od njezine noge.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Liječnici su je u kratkom vremenu morali podvrgnuti nizu od čak osam kompliciranih operativnih zahvata kako bi stabilizirali njezino stanje.
| Foto: Instagram
Situacija u bolničkoj sobi u jednom je trenutku bila toliko dramatična da je nesretna skijašica razvila takozvani kompartment sindrom.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Riječ je o iznimno opasnom stanju, koje nerijetko ugrožava i sam život pacijenta, a u kojem se stvara ogroman unutrašnji pritisak unutar mišićnih odjeljaka koji posljedično potpuno prekida protok krvi.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Da iskusni talijanski liječnici nisu reagirali na vrijeme i izveli hitan operativni zahvat oslobađanja tog pritiska, morali bi joj trajno amputirati lijevu nogu iznad koljena.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Zbog svega toga provela je više od tjedan dana prikovana za bolnički krevet u sjevernoj Italiji prije nego što joj je krhko zdravstveno stanje uopće omogućilo siguran i podnošljiv let natrag u Sjedinjene Američke Države na višemjesečnu rehabilitaciju.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
O stravičnim trenucima koje je proživjela neposredno nakon teške nesreće na talijanskoj stazi, Vonn je vrlo detaljno i bez ikakve zadrške progovorila u velikom ekskluzivnom intervjuu za ugledni časopis Vanity Fair u ožujku ove godine.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
"Vrištala sam iz petnih žila da me izvuku odande. Ta bol jednostavno nije nestajala. Nije popuštala ni na jedan jedini trenutak. To mi je doslovno urezano u mozak za cijeli život," opisala je Vonn svoje jezivo sjećanje.
| Foto: instagram
Tijekom istog intervjua pokušala je i objasniti zašto se uopće, pri zdravoj pameti, odlučila ponovno vratiti službenim natjecanjima u dobi kada apsolutna većina njezinih vršnjaka već uvelike uživa u zasluženoj i mirnoj sportskoj mirovini daleko od stresnih natjecanja.
| Foto: instagram
Osjećala je duboko u sebi da ima još jako puno toga za pokazati i dokazati na stazi, kako samoj sebi, tako i cijelom sportskom svijetu koji je pomno pratio svaki njezin korak.
| Foto: instagram
"Bila sam broj jedan na svijetu i potencijalno na najboljem mogućem putu prema još jednoj velikoj olimpijskoj medalji. A sada sam ovdje, zarobljena u invalidskim kolicima," priznala je potpuno iskreno.
| Foto: instagram
Usprkos teškoj sudbini koja ju je zadesila, izrazila je vrlo jasnu želju da je sportska povijest ne pamti isključivo po toj jezivoj nesreći koja joj je umalo uzela nogu, već prvenstveno po njezinim neviđenim dometima na snijegu.
| Foto: Instagram
Ponosno je naglasila kako ono što je ona ostvarila na skijama prije ovih Olimpijskih igara nitko nikada prije nije uspio napraviti u povijesti tog sporta.
| Foto: Instagram
Vonn je također u razgovoru naglasila koliko je zapravo običnim ljudima, potpuno izvan surovog svijeta profesionalnog sporta, nemoguće shvatiti njezinu tadašnju životnu situaciju.
| Foto: Instagram