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LJUBAV U ZRAKU

FOTO Lindsey Vonn opet ljubi. Sad 11 godina mlađeg kolegu!

Lindsey Vonn nakon teške ozljede i osam operacija opet blista, a na Instagramu je službeno pokazala novog dečka Matthieua Baileta, 11 godina mlađeg Francuza. Ljubav stiže kao melem nakon drame s ozljedom
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FOTO Lindsey Vonn opet ljubi. Sad 11 godina mlađeg kolegu!
Američka skijaška ikona ponovno je zaljubljena. | Foto: instagram
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Američka skijaška ikona ponovno je zaljubljena. | Foto: instagram
Komentari 2

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