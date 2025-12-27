FOTO Livaja, Bradarić, Strinić i društvo oduševili umijećem u malom nogometu. Pogledajte

Humanitarni turnir "Četiri kafića" u Kaštel Sućurcu okupio je brojna poznata nogometna lica. Nastupili su Livaja, Bradarić, Strinić, Kalik, Lovre Kalinić... Turnir je osvojio "B Cool brewery and pub" pobijedivši u finalu "Caffe bar Mama" 5-3
Humanitarni turnir "Četiri kafića" u Kaštel Sućurcu okupio je brojna poznata nogometna lica. Nastupili su Livaja, Bradarić, Strinić, Kalik, Lovre Kalinić... Turnir je osvojio "B Cool brewery and pub" pobijedivši u finalu "Caffe bar Mama" 5-3
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Humanitarni turnir "Četiri kafića" u Kaštel Sućurcu okupio je brojna poznata nogometna lica. Nastupili su Livaja, Bradarić, Strinić, Kalik, Lovre Kalinić... Turnir je osvojio "B Cool brewery and pub" pobijedivši u finalu "Caffe bar Mama" 5-3 |
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Humanitarni turnir "Četiri kafića" u Kaštel Sućurcu okupio je brojna poznata nogometna lica. Nastupili su Livaja, Bradarić, Strinić, Kalik, Lovre Kalinić... Turnir je osvojio "B Cool brewery and pub" pobijedivši u finalu "Caffe bar Mama" 5-3
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
U prvom polufinalu je "Caffe bar Mama" pobijedila "Food bar Gabine" sa 5-3 i tako izbacila Livajinu momčad
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
U drugom polufinalu je "B Cool" pobijedila "Sport caffe Balun" sa 6-4
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Finale je bilo fantastično!
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
"Caffe bar Mama" vodila je 2-0 nakon prvih sedam minuta igre, ali "B Cool brewery and pub" vratio se na 2-2 prije poluvremena. U drugom opet vodi "Mama", ali "B Cool" okreće i pobjeđuje sa 5-3
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata