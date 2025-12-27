Obavijesti

FOTO Livaja, Bradarić, Strinić i društvo oduševili umijećem u malom nogometu. Pogledajte

Humanitarni turnir "Četiri kafića" u Kaštel Sućurcu okupio je brojna poznata nogometna lica. Nastupili su Livaja, Bradarić, Strinić, Kalik, Lovre Kalinić... Turnir je osvojio "B Cool brewery and pub" pobijedivši u finalu "Caffe bar Mama" 5-3
Kaštela: Ekipa Marka Livaje poražena u polufinalu turnira 4. kafića
Humanitarni turnir "Četiri kafića" u Kaštel Sućurcu okupio je brojna poznata nogometna lica. Nastupili su Livaja, Bradarić, Strinić, Kalik, Lovre Kalinić... Turnir je osvojio "B Cool brewery and pub" pobijedivši u finalu "Caffe bar Mama" 5-3 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Humanitarni turnir "Četiri kafića" u Kaštel Sućurcu okupio je brojna poznata nogometna lica. Nastupili su Livaja, Bradarić, Strinić, Kalik, Lovre Kalinić... Turnir je osvojio "B Cool brewery and pub" pobijedivši u finalu "Caffe bar Mama" 5-3 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
