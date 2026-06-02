FOTO Liverpoolova zvijezda je odabirom odjeće šokirala sve: 'Kao da si Pepeljugina maćeha'

Dominik Szoboszlai (25), zvijezda Liverpoola i kapetan mađarske nogometne reprezentacije, navikao je privlačiti pozornost potezima na terenu. No njegov posljednji dolazak na okupljanje reprezentacije izazvao je pravu buru na društvenim mrežama, i to ne zbog nogometa, već zbog iznimno odvažne modne kombinacije kojom je potvrdio status jedne od najvećih zvijezda mađarskog sporta.

Szoboszlai je dolazak obilježio objavom na Instagramu uz jednostavan, ali moćan opis: "Za naciju". Na seriji fotografija pozira pokraj skupocjenog sportskog automobila, no sva pažnja bila je usmjerena na njegov nekonvencionalan stil. Veznjak Liverpoola odjenuo je svijetloplavu prugastu košulju s jedinstvenim elastičnim i nabranim strukom, vrlo široke bijele hlače koje sežu do koljena te crne kožne mokasinke. Cijelu kombinaciju zaokružili su modni dodaci poput sunčanih naočala, sata, ogrlice i lanca koji mu je visio s hlača.

Ovakav modni izričaj, koji podsjeća na stil francuskog braniča Julesa Koundéa, rijetko se viđa među sportašima i očekivano je pokrenuo lavinu komentara. Obožavatelji, navikli na njegovu beskompromisnu igru na terenu, bili su podijeljenih mišljenja. Među prvima se javio njegov suigrač iz Liverpoola, Darwin Núñez, koji je na španjolskom kratko poručio: "Bez komentara", dodavši emotikon koji sugerira da se dobro nasmijao.

Komentari obožavatelja bili su još kreativniji. "Dominik, volim te... ali izgledaš kao Pepeljugina maćeha", napisala je jedna korisnica, dok su ga drugi uspoređivali s likom gospođe Doubtfire iz poznatog filma. Mnogima su za oko zapele i cipele pa su se nizala pitanja poput: "Brate, kakve su ti to cipele?" i "Prekrasan si, ali što je s cipelama?". Bilo je i onih koji su podržali njegovu hrabrost, ostavljajući emotikone vatre i pljeska.

Zvijezda koja se ne boji riskirati

Ipak, iza ove modne priče stoji ozbiljan sportski povod. Szoboszlai se pridružio suigračima uoči prijateljskih utakmica koje Mađarska igra protiv Finske 5. lipnja i Kazahstana 9. lipnja. Ove utakmice služe kao priprema za nastavak natjecanja u Ligi nacija u rujnu. Dolazak kapetana na dužnost uvijek je važan trenutak, a on ga je iskoristio da pokaže opuštenu stranu izvan terena.

Njegov status nogometne ikone neupitan je, pogotovo nakon spektakularne sezone u kojoj je bio jedini igrač Liverpoola izglasan u momčad sezone Premier lige po izboru navijača. Uz to, čak je pet puta proglašen Liverpoolovim igračem mjeseca, a bio je nominiran i za gol sezone. Njegova popularnost u domovini i svijetu tolika je da svaki njegov potez, bilo da se radi o majstoriji na terenu ili odvažnoj modnoj kombinaciji, izaziva golemu pažnju. Ovaj potez samo je potvrdio da je Dominik Szoboszlai zvijezda koja se ne boji riskirati, kako s loptom, tako i s modom.

*uz korištenje AI-ja