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FATALNA PORTUGALKA

FOTO Ljubila je nogometnu i F1 zvijezdu, sad je slobodna kao ptica i pali pratitelje u bikiniju

Lando Norris sigurno žali za onim što je izgubio. Njegova bivša djevojka, glumica, model i influencerica Margarida Corceiro objavila je na Instagramu niz fotografija u bikiniju koje su ostavile pratitelje bez teksta
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FOTO Ljubila je nogometnu i F1 zvijezdu, sad je slobodna kao ptica i pali pratitelje u bikiniju
Margarida Corceiro (23) je iskoristila sunčani dan uz bazen kako bi promovirala vlastiti brend kupaćih kostima pozirajući u malom plavom bikiniju koji je savršeno istaknuo njezinu figuru. | Foto: instagram
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Margarida Corceiro (23) je iskoristila sunčani dan uz bazen kako bi promovirala vlastiti brend kupaćih kostima pozirajući u malom plavom bikiniju koji je savršeno istaknuo njezinu figuru. | Foto: instagram
Komentari 8

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