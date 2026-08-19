FOTO Ljubila je nogometnu i F1 zvijezdu, sad je slobodna kao ptica i pali pratitelje u bikiniju

Lando Norris sigurno žali za onim što je izgubio. Njegova bivša djevojka, glumica, model i influencerica Margarida Corceiro objavila je na Instagramu niz fotografija u bikiniju koje su ostavile pratitelje bez teksta
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Margarida Corceiro (23) je iskoristila sunčani dan uz bazen kako bi promovirala vlastiti brend kupaćih kostima pozirajući u malom plavom bikiniju koji je savršeno istaknuo njezinu figuru.
| Foto: instagram
Margarida Corceiro (23) je iskoristila sunčani dan uz bazen kako bi promovirala vlastiti brend kupaćih kostima pozirajući u malom plavom bikiniju koji je savršeno istaknuo njezinu figuru. |
Foto: instagram
Margarida Corceiro (23) je iskoristila sunčani dan uz bazen kako bi promovirala vlastiti brend kupaćih kostima pozirajući u malom plavom bikiniju koji je savršeno istaknuo njezinu figuru.
| Foto: instagram
Foto instagram
Ona je portugalska glumica, model i influencerica, a na Instagramu ju prati više od dva milijuna ljudi. Ljubila je vozača F1 Landa Norrisa, a ranije petljala je i s nogometašem Joaom Felixom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Veza između Landa Norrisa i Margaride Corceiro od samog je početka pod povećalom javnosti. Njihova priča nije bila klasična romansa, već je obilježena prekidima i pomirenjima, što je samo dodatno intrigiralo obožavatelje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Corceiro (23) portugalska je glumica, model i influencerica, a na Instagramu ju prati više od dva milijuna ljudi. Viđena je kako ljubi vozača F1, a 'petljala' je i s nogometašem Joaom Felixom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nakon raskida s Norrisom Corceiro nastavlja impresionirati pratitelje blistavim fotografijama i dokazuje da joj pozornost javnosti nimalo ne nedostaje
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Osim modelinga, Corceiro je ostvarila uspješnu glumačku karijeru te od tinejdžerskih dana glumi u popularnim portugalskim televizijskim serijama
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Glumački debi imala je sa samo 17 godina, 2019. godine, u popularnoj portugalskoj telenoveli "Prisioneira". Uloga joj je donijela prepoznatljivost, a vrata televizijskog svijeta širom su se otvorila.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Paralelno s glumačkom karijerom, Margarida je gradila i uspješnu karijeru modela. Njezino lice krasilo je naslovnicu portugalskog izdanja časopisa Vogue.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram